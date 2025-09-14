Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ

Повреждение железной дороги

В ночь на 14 сентября из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области была повреждена железнодорожная инфраструктура. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщал, что взрывы в области не были связаны с воздушной атакой врага.

Из-за чрезвычайной ситуации ряд поездов изменил маршрут и задерживается. Часть пассажиров поезда Харьков - Перемышль доставили автобусами в Киев, а остальные отправились поездом, но с измененным маршрутом.

Трем женщинам оказали медицинскую помощь - у них была острая реакция на стресс.

В сети уже показали кадры с места чрезвычайной ситуации в Киевской области.