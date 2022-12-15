Взрыв подарка для начальника полиции Польши: СМИ назвали причину

Причиной взрыва в здании Главного управления полиции Польши, вероятно, был выстрел из подаренного в Украине гранатомета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza .

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", - сказано в сообщении издания.

При этом Wyborcza добавляет, что в результате взрыва главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.