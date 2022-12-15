Вибух подарунка для начальника поліції Польщі: ЗМІ назвали причину

Причиною вибуху в будівлі Головного управління поліції Польщі, ймовірно, був постріл з гранатомета, подарованого в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza .

"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався в "засекреченому приміщенні". Причину інциденту не встановлено, але за словами однієї людини, яка має доступ до місця події, з гранатометом грали співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - сказано у повідомленні видання.

При цьому Wyborcza додає, що внаслідок вибуху головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик втратив слух, але невдовзі він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.