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Сегодня произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 23:03
Сегодня произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС, - МАГАТЭ Фото: Сегодня произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 29 сентября, возле Запорожской АЭС произошло еще два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Сегодня присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции", - говорится в сообщении.

Общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.

"Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование", - добавили в МАГАТЭ.

Напомним, что вчера животные спровоцировали три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС.

Сегодня "Энергоатом" опроверг сообщения о пожаре на Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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