Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти

Фото: В Киевской ОГА рассказали о взрывах (Facebook / dsns)

Взрывы, которые слышали жители Киевской области, не связаны с воздушной атакой врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

По информации главы ОВА, в пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся. "На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.