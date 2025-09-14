ua en ru
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти

Киевская область, Воскресенье 14 сентября 2025 01:56
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти Фото: В Киевской ОГА рассказали о взрывах
Автор: Марина Балабан

Взрывы, которые слышали жители Киевской области, не связаны с воздушной атакой врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

По информации главы ОВА, в пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся.

"На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал корреспондент РБК-Украина, поздно вечером 13 сентября в Киевской области был слышен взрыв. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

После взрывов в Киевской области "Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов. В результате чрезвычайной ситуации поезда, которые курсируют через станцию Боярка, изменят маршрут. Также несколько поездов будут объезжать поврежденные участки.

