Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади

Фото: У Київській ОВА розповіли про вибухи (Facebook / dsns)

Вибухи, що чули жителі Київської області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За інформацією голови ОВА, в межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався. "На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - ідеться у повідомленні.