Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади

Київська область , Неділя 14 вересня 2025 01:56
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади Фото: У Київській ОВА розповіли про вибухи (Facebook / dsns)
Автор: Марина Балабан

Вибухи, що чули жителі Київської області, не повʼязані з повітряною атакою ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За інформацією голови ОВА, в межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався.

"На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв кореспондент РБК-Україна, пізно ввечері 13 вересня у Київській області було чути вибух. Повітрна тривога у регіоні не оголошувалась.

Після вибухів на Київщині "Укрзалізниця" повідомила про затримку низки потягів. Внаслідок надзвичайної ситуації потягі, які курсують через станцію Боярка, змінять маршрут. Також кілька потягів об'їжджатиме пошкоджені ділянки.

Новини
