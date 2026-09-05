Взрыв, который должен спасти Землю: программист предложил ядерный удар по океану

Компьютерный инженер Microsoft предложил взорвать ядерный заряд на дне океана, чтобы остановить глобальное потепление. Ученые уже назвали эту радикальную идею безответственной и опасной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Кому принадлежит идея и в чем она состоит?

Неожиданную идею предложил программист Энди Гаверли. В тот момент он учился в аспирантуре Рочестерского технологического института и работал программным инженером Microsoft.

Интересно, что у парня нет профессионального образования в области климатологии или ядерной физики.

В основу расчетов Гаверли положен уже известный научный метод - усиленное выветривание горных пород.

Гаверли объясняет: щелочные породы, в том числе базальт, естественным путем вступают в реакцию с растворенным в морской воде углекислым газом и надежно связывают его в стабильные минералы.

Океаны уже сейчас поглощают около 30 процентов человеческих выбросов таким образом, а измельчение базальта значительно ускоряет этот процесс.

Поскольку механическое измельчение породы в глобальных масштабах требует слишком много времени и энергии, инженер предложил решить проблему одним мощным ядерным ударом по океанскому дну.

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В 1000 раз мощнее самой сильной бомбы

По расчетам автора, чтобы связать объем углерода, эквивалентный 30 годам глобальных выбросов, понадобится взрыв мощностью около 81 гигатонн в тротиловом эквиваленте.

Для понимания масштаба программист сравнивает:

"Царь-бомбу" (СССР) : самое мощное испытанное советское устройство имело мощность около 50 мегатонн.

Предлагаемый взрыв должен быть примерно в 1 000 раз мощнее "Царь-бомбы".

Замысел предполагает заделку заряда на глубине нескольких километров под плато Кергелен в Южном океане. Гаверли считает, что толща воды и породы сможет умерить основную радиацию.

Идея имеет исторический аналог: ранее в США действовала программа Project Plowshare, в рамках которой исследовали использование мирных ядерных взрывов для строительства каналов. Впрочем, ни одно из этих испытаний даже приближенно не доходило до таких масштабов.

Радиация, финансы и сокрушительная критика ученых

По оценкам Гаверли, выделенная радиация будет незначительной по сравнению с обычными угольными электростанциями, а стоимость проекта составит около 10 миллиардов долларов, что значительно дешевле экономического ущерба от изменения климата.

Однако это лишь личные расчеты автора, не прошедшие рецензирование.

Специалисты оценивают идею крайне скептически.

Так, доцент по исследованиям постоянства Лундского университета Вим Картон отметил, что концепция копирует ранние безрассудные геоинженерные схемы середины XX века.

Ученый подчеркнул, что сегодня, учитывая имеющиеся знания о последствиях ядерных взрывов, подобные планы еще более опасны.

Другие исследователи также подвергают сомнению реальную скорость связывания углерода базальтом.

Работа Гаверли остается лишь нерецензированной публикацией.

А вопросы сдерживания радиации, экологического вреда для океана, международных договоров о запрещении испытаний и реальной эффективности взрыва остаются полностью открытыми.