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9 тысяч лет без ответа: ученые не могут расшифровать древний код на оружии

08:12 30.08.2026 Вс
3 мин
Ни один из узоров не повторяется
aimg Ольга Завада
9 тысяч лет без ответа: ученые не могут расшифровать древний код на оружии Археологи пытаются найти обсидиановый код (фото: A. Vinet)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В центральной Анатолии (Турция) археологи обнаружили уникальные обсидиановые наконечники с геометрическими узорами, которым около девяти тысяч лет. Зачем мастера эпохи неолита наносили эти символы, ученые до сих пор не знают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PLOS.

Ученые объясняют: обсидиан - темное вулканическое стекло с зеркальным блеском - считался "черным золотом" доисторической эпохи из-за своей необычайной остроты.

На территории центральной Анатолии размещались богатые месторождения этой породы, поэтому археологи регулярно находят тысячи древних орудий труда и оружия в этом ареале.

Редкие артефакты среди тысяч обычных орудий

Несмотря на огромное количество обнаруженных обсидиановых изделий, только крохотная их часть содержит необыкновенные чеканные отметки.

Новые находки: в PLOS One опубликовано исследование об 11 новых резных наконечниках, найденных при раскопках в поселении Тепеджик-Чифтлик.

С учетом этих артефактов общее количество известных резных наконечников из центральной Анатолии возросло лишь до 54 экземпляров.

Бытовой контекст: несмотря на свою редкость, эти предметы находят в обычных домах или мастерских по обработке камня рядом с простыми инструментами, а не в могильниках или ритуальных местах.

Следы использования: микроскопический анализ износа свидетельствует, что оружие активно использовалось в повседневной жизни - для охоты или во время военных конфликтов.

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Сложность нанесения

Вырезание узоров на обсидиане требовало огромных усилий, ведь это хрупкий и твердый материал. Мастера должны были использовать еще более жесткие инструменты, например, кремни.

На одном из наконечников исследователи зафиксировали, что одну и ту же линию проведения углубляли до 20 раз, чтобы сделать засечку заметной.

Особенности и хаотичность меток

Несмотря на высокую точность выполнения, в размещении и характере знаков отсутствует единая система.

Отсутствие дубликатов: ни один из 54 известных рисунков не повторяет другой и не совпадает с изображениями других неолитических памятников.

Различные этапы нанесения: линии вырезались как на полностью готовых изделиях, так и на промежуточных стадиях обработки камня.

Асимметрия: узоры располагаются без четкой геометрии - как в центре наконечника, так и на его краях.

9 тысяч лет без ответа: ученые не могут расшифровать древний код на оружииВсе 12 известных резных обсидиановых наконечников стрел из Тепечик-Чифтлик (источник: Vinet / Guilbeau 2026)

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Гипотезы ученых

Первоначальная теория о том, что охотники метили собственное оружие для идентификации добычи, считается сомнительной из-за слишком малого количества найденных образцов за тысячелетний период.

Исследователи предполагают, что эти метки могли иметь комплексное значение: сочетать функции личного знака, элемента декора, родового символа или магического оберега.

Ученые надеются в будущем обнаружить такие резные орудия непосредственно в неолитических могилах Тепеджика, что позволило бы связать артефакты с конкретными индивидами и приблизиться к разгадке их назначения.

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