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Атлантида может быть на дне океана: ученые обнаружили сенсационные совпадения

08:12 31.08.2026 Пн
2 мин
Философская выдумка или реальность?
aimg Ольга Завада
Атлантида может быть на дне океана: ученые обнаружили сенсационные совпадения Адмирал США заявил об обнаружении признаков Атлантиды (фото: Pexels)
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Бывший контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет заявил, что в Атлантике обнаружили подводные структуры, которые могут соответствовать описанию Атлантиды у Платона. Исследователи планируют проверить находку во время глубоководной экспедиции.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Легенда о богатой островной цивилизации, которая за один день ушла под воду из-за землетрясений и наводнений, описана в диалогах Платона "Тимей" и "Критий" около 360 года до н. е.

Большинство современных историков считают этот рассказ философской аллегорией. Однако Галлодет и команда специалистов убеждены: современные 3D-модели океанического дна дают основания проверить реальность существования легендарного объекта.

Инициатором проекта выступил врач скорой помощи, более 10 лет собиравший геологические и археологические данные и изучавший оригинальные тексты Платона.

К анализу привлекли физика Макса Дерахшани, применившего алгоритмы анализа трехмерного рельефа, чтобы отличить естественные геологические образования от искусственных сооружений.

Точные координаты участка держат в тайне из-за соглашения о неразглашении (NDA).

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Аргументы и методология исследования

Исследователи опираются на сопоставление геометрических параметров подводного рельефа с античными источниками, а именно:

Совпадение топографии: Галодет утверждает, что размеры каналов и кольцевых структур на батиметрических картах соответствуют описанию столицы Атлантиды.

Технологическая проверка: для подтверждения искусственного происхождения объектов планируется привлечь глубоководные дистанционно управляемые аппараты.

Привлечение экспертов: проектом заинтересовался исследователь глубоководного океана Виктор Весково, выразивший готовность присоединиться к экспедиции.

Среди гипотетических локаций обсуждают Азорское плато - вулканический подводный массив в Северной Атлантике на стыке трех тектонических платформ.

Сторонники этой версии считают Азорские острова вершинами затонувшего континента.

В то же время научное сообщество отмечает отсутствие геологических подтверждений внезапного погружения суши в этом регионе за последние 11 000 лет. Исследователи отмечают, что только непосредственный спуск и сбор проб почвы позволят получить окончательные ответы.

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