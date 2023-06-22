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Взрыв в многоэтажке Киева: количество пострадавших возросло

Фото: количество пострадавших в результате взрыва в Киеве возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Количество пострадавших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Днепровском районе Киева возросло. На данный момент известно о девяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

"По состоянию на 15:00 на месте происшествия погибли три человека, пострадали девять человек (из них трое госпитализированы) и спасены 20 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что в доме сняли разрушенные панели перекрытия, а также проводится демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.

"Устанавливаются подпорки для укрепления перекрытия между 8 и 9 этажами дома", - говорится в сообщении.

Взрыв в многоэтажном доме Киева

В ночь на 22 июня в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе столицы произошел взрыв, в результате которого разрушены несколько этажей.

Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа, однако точные причины трагедии еще устанавливаются.

Помимо этого правоохранители опубликовали первые минуты после взрыва в жилом доме.

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ВзрывКиев