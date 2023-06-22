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Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість постраждалих зросла

Фото: кількість постраждалих внаслідок вибуху в Києві зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих унаслідок вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва зросла. Наразі відомо про дев'ять постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram .

"Станом на 15:00 на місці події загинуло троє людей, постраждало дев'ятеро осіб (із них трьох госпіталізовано) і врятовано 20 осіб", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники повідомили, що в будинку зняли зруйновані панелі перекриття, а також проводять демонтаж елементів будівельних конструкцій і розбір завалів.

"Встановлюються підпірки для зміцнення перекриття між 8 і 9 поверхами будинку", - ідеться в повідомленні.

Вибух у багатоповерховому будинку Києва

У ніч на 22 червня у 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого зруйновано кілька поверхів.

Попередньо вибух стався через витік газу, проте точні причини трагедії ще встановлюються.

Крім цього, правоохоронці опублікували перші хвилини після вибуху в житловому будинку.

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ВибухКиїв