В МВД показали первые минуты после взрыва в многоэтажке в Киеве
В многоэтажке в Днепровском районе Киева ночью произошел взрыв. Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По прибытии на вызов полицейские огородили место происшествия и сразу начали выводить жителей, а также устанавливать владельцев припаркованных во дворе автомобилей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей ГСЧС и скорой помощи.
Вместе со спасателями инспекторы эвакуировали и передали медикам нескольких пострадавших, а сотрудники ГСЧС тушили пожар.
Взрыв в многоэтажке Киева
Ночью в 16-этажном жилом доме в Днепровском районе произошел взрыв, повлекший за собой разрушение нескольких этажей.
Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа, однако точные причины еще устанавливают.
В результате трагедии погибли три человека, еще пятеро пострадали.
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