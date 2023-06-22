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Взрыв в многоэтажке Киева: количество раненых выросло до 5

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Киев, Четверг 22 июня 2023 09:39
Взрыв в многоэтажке Киева: количество раненых выросло до 5 Фото: из-за взрыва в многоэтажке Киева 22 июня ранения получили 5 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за взрыва в многоэтажке Киева, который произошел в четверг, 22 июня, ранения получили уже 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"По обновленной информации в результате взрыва в многоэтажке в Киеве погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 18 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

По предварительным данным спасателей, взрыв произошел на седьмом этаже, разрушены и повреждены квартиры на 6, 7 и 8 этажах.

Обновлено. По данным КГВА, в 9:30 спасатели получили информацию, что в доме, вероятно, могут еще остаться жильцы.

"В 10:00 эвакуирована женщина. Ей предоставляется первая медицинская помощь", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Взрыв в многоэтажке Киева

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух.

Что касается пострадавших, то из поврежденных квартир спасли 18 человек. При этом до этого было известно, что в результате взрыва двух человек госпитализировали, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Детальнее о взрыве в Днепровском районе столицы - в материале РБК-Украина.

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