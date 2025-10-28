ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрыв в Хмельницком: среди пострадавших ребенок, под завалами ищут человека (фото)

Украина, Вторник 28 октября 2025 17:45
UA EN RU
Взрыв в Хмельницком: среди пострадавших ребенок, под завалами ищут человека (фото) Фото: последствия взрыва в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В результате взрыва в многоэтажке города Хмельницкий, во вторник, 28 октября, пострадали пять человек. Среди них - один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на Тернопольской, 34/2 было частично разрушено 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Предварительно, под завалами может находиться человек.

На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи.

Как уточнили в полиции, на месте происшествия сейчас идет разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.

Фото: последствия взрыва в Хмельницком (t.me/dsns_telegram)

Взрыв в многоэтажке Хмельницкого 28 октября

Напомним, днем во вторник, 28 октября, в соцсетях начали сообщать о том, что в одном из районов Хмельницкого был слышен взрыв.

Спикер Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что по предварительным данным в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа. По ее словам, в результате взрыва в доме три верхних этажа фактически уничтожены. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы вместе с полицией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Хмельницкий Газ ГСЧС
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию