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Взрыв на АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА

Воскресенье 08 сентября 2024 16:36
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Взрыв на АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА Фото: в Киеве на территории АТП произошел взрыв, под завалами могут быть люди (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Взрыв, произошедший в Киеве 8 сентября, не связан с работой систем газоснабжения. Причины аварии будут известны после завершения расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Взрыв в Голосеевском районе не связан с работой систем газоснабжения - здание не газифицировано", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что служба "Киевгаза" получила уведомление о взрыве неизвестной смеси. Однако по прибытию на место происшествия было установлено, что здание не газифицировано.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, а причины аварии будут известны после завершения расследования.

Что предшествовало

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о взрыве в Киеве. В момент взрыва тревога в городе не объявлялась.

Позже стало известно, что взрыв произошел в Голосеевском районе на территории АТП.

В результате взрыва уже известно о двух жертвах, а под завалами еще могут находиться люди.

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Киев Взрыв КГГА ГСЧС
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