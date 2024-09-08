Вибух на АТП в Києві стався не через витік газу, - КМДА

Вибух, який стався у Києві 8 вересня, не повʼязаний з роботою систем газопостачання. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Екстрені служби продовжують працювати на місці події, а причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Зазначається, що служба "Київгазу" отримала повідомлення про вибух невідомої суміші. Однак по прибуттю на місце події було з'ясовано, що будівля не газифікована.

"Вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання - будівля не газифікована", - сказано у повідомленні КМДА.

Що передувало

Сьогодні вранці у соцмережах з'явилась інформація про вибух Києві. В момент вибуху тривога у місті не оголошувалась.

Пізніше стало відомо, що вибух стався у Голосіївському районі на території АТП.

В результаті вибуху вже відомо про дві жертви, а під завалами ще можуть перебувати люди.

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