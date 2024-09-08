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Вибух на АТП в Києві стався не через витік газу, - КМДА

Неділя 08 вересня 2024 16:36
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Вибух на АТП в Києві стався не через витік газу, - КМДА Фото: у Києві на території АТП стався вибух, під завалами можуть бути люди (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Вибух, який стався у Києві 8 вересня, не повʼязаний з роботою систем газопостачання. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Вибух у Голосіївському районі не повʼязаний з роботою систем газопостачання - будівля не газифікована", - сказано у повідомленні КМДА.

Зазначається, що служба "Київгазу" отримала повідомлення про вибух невідомої суміші. Однак по прибуттю на місце події було з'ясовано, що будівля не газифікована.

Екстрені служби продовжують працювати на місці події, а причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Що передувало

Сьогодні вранці у соцмережах з'явилась інформація про вибух Києві. В момент вибуху тривога у місті не оголошувалась.

Пізніше стало відомо, що вибух стався у Голосіївському районі на території АТП.

В результаті вибуху вже відомо про дві жертви, а під завалами ще можуть перебувати люди.

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