В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди
В Киеве на территории АТП произошел взрыв 8 сентября. Уже известно о трех погибших, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, КГВА, ГСЧС Украины.
"В Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв неизвестного происхождения", - рассказал Кличко.
По словам мэра, частично разрушено двухэтажное здание, но пожара нет.
"Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", – добавил Кличко.
В сети уже публикуют последствия взрыва на предприятии в Киеве.
Двое погибших
На месте взрыва на предприятии в Киеве уже обнаружили двух погибших.
"Предварительно обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", - рассказали в КГВА.
Трое погибших
Вскоре спасатели деблокировали из-под завалов еще одну жертву.
"Спасатели деблокировали еще одно тело. К этой минуте известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщили в КГВА.
Фото с места взрыва на АТП в Киеве 8 сентября (t.me/VA_Kyiv)
Последствия ЧП
Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве на ул. Васильковской поступило спасателям в 10:12.
"Частно разрушено двухэтажное здание на территории автопредприятия. Вероятно, под завалами есть люди - информация уточняется. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники", - добавили в ведомстве.
Последствия взрыва в Киеве 8 сентября (facebook.com/DSNSKyiv)
Взрыв в Киеве
Ранее в сети появилась информация про взрыв в Киеве. В столице в этот момент тревога не была объявлена. Местные СМИ писали, что из-за взрыва правоохранители ограничили движение по улице Васильковской.
Напомним, в сети сообщалось, что якобы 22 июня на ТЭЦ в Киеве произошел взрыв. Тогда столичные власти опровергли эту информацию.
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