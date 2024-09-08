В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди

В Киеве на территории АТП произошел взрыв 8 сентября. Уже известно о трех погибших, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, КГВА, ГСЧС Украины.

"В Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв неизвестного происхождения", - рассказал Кличко.

По словам мэра, частично разрушено двухэтажное здание, но пожара нет.

"Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", – добавил Кличко.

В сети уже публикуют последствия взрыва на предприятии в Киеве.

Двое погибших

На месте взрыва на предприятии в Киеве уже обнаружили двух погибших.

"Предварительно обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", - рассказали в КГВА.

Трое погибших

Вскоре спасатели деблокировали из-под завалов еще одну жертву.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. К этой минуте известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщили в КГВА.

Фото с места взрыва на АТП в Киеве 8 сентября (t.me/VA_Kyiv)

Последствия ЧП

Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве на ул. Васильковской поступило спасателям в 10:12.

"Частно разрушено двухэтажное здание на территории автопредприятия. Вероятно, под завалами есть люди - информация уточняется. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники", - добавили в ведомстве.

Последствия взрыва в Киеве 8 сентября (facebook.com/DSNSKyiv)

Взрыв в Киеве

Ранее в сети появилась информация про взрыв в Киеве. В столице в этот момент тревога не была объявлена. Местные СМИ писали, что из-за взрыва правоохранители ограничили движение по улице Васильковской.