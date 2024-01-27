Избиратели просят Верховный суд не допускать Трампа к праймериз в штате Колорадо

Шестеро избирателей призвали Верховный суд США поддержать судебное решение, которое запрещает Дональду Трампу участвовать в праймериз (первичных выборах) от Республиканской партии на территории штата Колорадо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вместо того, чтобы мирно уступить власть, Трамп умышленно организовал и подстрекал жестокую толпу к нападению на Капитолий Соединенных Штатов в отчаянной попытке помешать подсчету голосов избирателей, поданных против него", - отмечается в заявлении.

Истцами выступили четверо избирателей-республиканцев и двое внефракционных избирателей, которых поддерживает либеральная наблюдательная группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW).

Иск является частью более широких усилий, направленных на изъятие Трампа из избирательных бюллетеней штатов в соответствии с 14-й поправкой Конституции. Поэтому окончательное решение судей по праймериз в Колорадо может повлиять на исход этой кампании.

Праймериз республиканцев в штате Колорадо назначены на 5 марта.

Проблемы с выдвижением Трампа на выборах в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп призвал Верховный суд отменить решение о запрете участвовать в праймериз в Колорадо.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Единственным конкуретном Трампа на выборах от республиканцев является экс-представитель США в ООН Никки Хейли.

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