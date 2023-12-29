Республиканцы подали апелляцию на снятие Трампа с выборов в Колорадо

Республиканцы штата Колорадо подали апелляцию в Верховный суд США после того, как высший суд штата постановил, что Дональд Трамп не имеет права баллотироваться в президенты. Пока что политик останется в бюллетенях для голосования на первичных выборах (т.н. "праймериз") в этом штате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В своей апелляции юридическая команда Республиканской партии Колорадо обвинила Верховный суд штата в "фундаментальном изменении курса американской демократии". Они полагают, что это решение "исказит" президентские выборы 2024 года и "погрузит суды в политические споры из-за туманных обвинений в мятеже". Команда Трампа также готовит апелляцию на это решение суда.

Колорадо - единственный штат США, который вычеркнул Трампа из избирательных бюллетеней на основании 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает занимать государственные должности лицам, которые участвовали в "восстании или мятеже". Это первый случай применения поправки после Гражданской войны в США.

Аналогичные иски об исключении лидера республиканцев из избирательных бюллетеней в Миннесоте, Нью-Гемпшире и Мичигане, потерпели неудачу.

Выборы в Соединенных Штатах

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо решил, что Трамп, в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, не может участвовать в праймериз на территории штата. Причина - его "участие в восстании против Соединенных Штатов", которым суд признал штурм сторонниками политика Капитолия в начале января 2021 года.

Решение суда обязало госсекретаря штата Колорадо исключить Трампа из праймериз Республиканской партии в штате 5 марта. Однако это не мешает политику баллотироваться в других штатах.

Команда Трампа подала апелляцию в Верховный суд США. Заседание по делу запланировано на 4 января 2024 года. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Уголовные дела против Дональда Трампа

Предвыборная кампания Трампа за победу в республиканской номинации будет осложнена рядом уголовных процессов.

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

Кроме того Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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