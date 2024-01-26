На фоне опасений, что Трамп вернется. Уолл-стрит вкладывает больше средств в кампанию Гейли

Миллиардеры и руководители компаний с Уолл-стрит финансируют кампанию Никки Гейли на первичных президентских выборах республиканцев на фоне тревоги о перспективе возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фонд Stand For America Fund, который поддерживает Никки Гейли, кандидатку в президенты США на праймериз республиканской партии и главную соперницу Дональда Трампа, привлек от спонсоров более 50 млн долларов за последние шесть месяцев 2023 года. Это примерно на 5 миллионов больше, чем за этот же период собрал Make America Great Again, фонд поддерживающий Трампа.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что американский бизнес, в том числе руководители компаний с Уолл-стрит, вкладывают средства в президентскую кампанию Гейли, чтобы остановить попытку Дональда Трампа вернуться в Белый дом.

Утверждается, что американский бизнесмен-миллиардер Кен Лангон, являющийся главным донором республиканской партии США и соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман, который спонсирует демократов, также поддержали Гейли на фоне тревоги относительно перспективы реванша Трампа на президентских выборах.

Отмечается, что постоянные поступления донорских средств имеют решающее значение для того, чтобы кампания Гейли выжила. Следующие основные праймериз 24 февраля состоятся в Южной Каролине, родном штате Гейли, где Трамп лидирует в опросах примерно на 30 процентов.

Праймериз в США

Праймериз – это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Их производят в каждом штате.

На внутрипартийных выборах республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире победил Дональд Трамп.

Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден.