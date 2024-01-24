Дональд Трамп и Джо Байден лидируют в праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире
Иллюстративное фото: Дональд Трамп и Джо Байден лидируют праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире (GettyImages)
В Нью-Гэмпшире прошел праймериз Демократической и Республиканской партий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Действующий президент США Джо Байден лидирует в праймериз от Демократической партии.
На данный момент за него проголосовали 67,5% избирателей. На втором месте расположился Дин Филлипс, за которого отдали голос 19,3%.
Фото: предварительные результаты голосования в праймериз от Демократической партии (edition.cnn.com)
Праймериз Республиканской партии
От Республиканской партии в данный момент лидирует Дональд Трамп. Он набрал 54,4% голосов и опережает свою оппонентку Никки Хейли приблизительно на 25 тысяч голосов.
За Хейли проголосовало 43,6% избирателей.
Фото: предварительные результаты голосования в праймериз от Республиканской партии (edition.cnn.com)