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Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле

Воскресенье 27 августа 2023 20:10
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Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина готова воевать в долгую, но при минимизации жертв.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "1+1".

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - заявил он.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), украинские воины приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, россияне пытаются давить на Купянском направлении, однако в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.

При этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что оккупантам приприкает также и на Херсонском направлении. Украинские военные проводят контрбатарейную борьбу, а также выбивают врага с позиций, которые он пытался овладеть после теракта на Каховской ГЭС.

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Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
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