"Натовские" образцы и не только. Зеленский рассказал, какое оружие производит Украина

Украина сегодня выпускает даже то оружие, которого никогда не имела. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине в десятки раз превышает цифры, которые были до войны.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналистке Наталии Мосейчук.

"Мы выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим", - сказал президент.

Он сообщил, что Украина начала производить оружие "натовского" образца, которого никогда не было и не должно было бы быть в стране.

"У нас есть отечественная артиллерия 155-калибра на поле боя. У нас системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше чем было", - пояснил Зеленский.

По его словам, кроме ракет и снарядов в Украине также изготавливается большое количество дронов. К тому же президент подчеркнул, что сам проверяет все производство.

"Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я ставлю этот вопрос и все подписывается, все заказывается", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что его задача, чтобы Украина могла все, что возможно, изготавливать самостоятельно.

"Моя задача, чтобы все в Украине, что может изготавливаться частным образом, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинский президент заявлял, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

А заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь объяснил, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно обеспечивать себя боеприпасами.

Сейчас, по его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра.

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