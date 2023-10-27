Выборы сейчас невозможны, но нужно обсуждать, как их проводить после войны, - Корниенко

Проводить выборы в Украине во время действия военного положения невозможно, но обсуждать, как их проводить после окончания войны, необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко в эфире телемарафона.

"Прямо сейчас их (выборы - ред.) провести невозможно, сейчас действует военное положение. Обсуждение послевоенных выборов не означает, что завтра нужно проводить выборы. Но обсуждать это надо. И находить пути качественного волеизъявления в послевоенное время", - сказал Корниенко.

По его мнению, следует вести дискуссию о проведении выборов после войны и с парламентами разных стран, и с их органами администрирования выборов, и на уровне правительств.

Политик также подчеркнул, что вопрос организации послевоенных выборов непрост и нуждается в очень больших ресурсах: организационных, финансовых и физических.

"Нужно будет принимать закон и устанавливать новые временные правила. И решать вопросы голосования наших переселенцев за границей. В частности, и для этого нужно взаимодействовать с другими странами", - отметил Корниенко.

Выборы во время войны

Напомним, проведение парламентских выборов в Украине запланировано на 29 октября. Но в условиях войны это запрещено законом.

Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Их запланировали на конец марта.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский парламент может изменить законодательство для проведения выборов.

Напомним также, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.

Следует отметить, что проводить выборы во время войны достаточно проблематично.

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что проводить выборы во время войны в Украине невозможно, потому что военные не смогут проголосовать.