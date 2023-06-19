Стефанчук назвал сроки и условия выборов в Раду

Как отметил Стефанчук, законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно.

"И это логично. Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться", - добавил он.

По его словам, как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг. "И потому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения", - сказал спикер Рады.

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2024 г. и предусматривает остановку некоторых конституционных прав украинцев.