Данилов: я не понимаю, как во время войны можно проводить выборы

Проводить выборы во время войны в Украине невозможно, потому что военные не смогут проголосовать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Я не понимаю, как во время войны можно проводить выборы. Имейте в виду, люди, которые в окопах, какие на линии фронта, как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" , – заметил он.

По словам Данилова, к теме выборов во время войны следует относиться с осторожностью. Он считает, что следует обращать внимание на мнение украинцев и то, что пока идет война люди "в пикселе и окопах" не смогут проголосовать.

Выборы в Украине

Следует отметить, что предстоящие в Украине ближайшие выборы являются парламентскими. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Напомним, ранее Стефанчук заявлял, что парламентские выборы в Украине следует проводить только после завершения войны .

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