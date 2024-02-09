Россияне будут использовать тему выборов президента для расшатывания Украины, - Данилов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Бабелю".

"У нас есть проблема с избирательными сроками. Ситуация, что каждый сейчас будет по своему усмотрению толковать ту или иную ситуацию с полномочиями. Я вам точно могу сказать, что мы не имеем права прерывать те или иные полномочия должностных лиц во время войны. Это опасно для вопроса существования нашей страны", - заявил он.

Данилов считает, что россияне могут использовать против Украины тему выборов президента для расшатывания ситуации внутри страны.

"Я могу сказать, что для Службы безопасности большая работа для того, чтобы они все это отслеживали, заранее отрабатывали", - добавил секретарь СНБО.

Выборы во время войны

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Ближайшие выборы, которые должны были пройти в Украине - парламентские. Их проведение было запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также в 2024 году в Украине должны были пройти президентские выборы. Они были запланированы на конец марта.