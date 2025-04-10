Выборы в Украине могут состояться летом? Ермак дал ответ на слухи

Слухи о выборах в Украине

Напомним, недавно издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они, вероятно, могут состояться уже в июле 2025 года.

Издание писало, что первое подтверждение выборов может быть накануне или же непосредственно 5 мая, крайнего срока, когда парламент может проголосовать за продление военного положения, истекающего 8 мая. Отмена положения является первым необходимым этапом для начала избирательного процесса.

Однако в Офисе президента заявили, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам. Сейчас даже нет возможности безопасно организовать избирательный процесс.

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