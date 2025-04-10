Выборы в Украине могут состояться летом? Ермак дал ответ на слухи

Слухи о якобы подготовке в Украине к выборам президента на лето 2025 года являются "абсолютной чушью". Сначала нужно закончить войну с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.
Ермак прокомментировал материал издания The Economist, в котором говорилось о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы начал подготовку к выборам.
"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нам нужно закончить войну, только тогда мы сможем голосовать", - подчеркнул глава ОП.
Напомним, недавно издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они, вероятно, могут состояться уже в июле 2025 года.
Издание писало, что первое подтверждение выборов может быть накануне или же непосредственно 5 мая, крайнего срока, когда парламент может проголосовать за продление военного положения, истекающего 8 мая. Отмена положения является первым необходимым этапом для начала избирательного процесса.
Однако в Офисе президента заявили, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам. Сейчас даже нет возможности безопасно организовать избирательный процесс.
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