Вибори в Україні можуть відбутися влітку? Єрмак дав відповідь на чутки

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони, ймовірно, можуть відбутися вже в липні 2025 року.

Видання писало, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.

Однак в Офісі президента заявили, що в Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів. Зараз навіть немає можливості безпечно організувати виборчий процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.