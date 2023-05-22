Выборы в Турции: экс-кандидат в президенты объявил о поддержке Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции от Альянса ATA Синан Оган поддержит кандидатуру действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, который состоится 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Отметим, что Оган в первом туре выборов президента Турции набрал 5,2% голосов.

Он заявил, что после этого его команда провела переговоры с Эрдоганом для того, чтобы согласовать их приоритеты.

" По результатам этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от "Народного Альянса". Я призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана", - сказал Оган.

Выборы президента Турции

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. По его результатам, Эрдоган набрал 49,24% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу - 45,07% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов плюс один, то страну ждет второй тур, который состоится 28 мая. Отметим, что в Турции впервые пройдет второй тур президентских выборов.

Больше о том, как прошел первый тур выборов - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина анализировало, как результат выборов в Турции может повлиять на наше государство.

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