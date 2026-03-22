Выборы в Словении: кому отдают победу экзитполы и какое значение для Украины

Какие результаты экзитполов

Результаты экзитпола "Медиана":

"Движение Свобода" - 29,9 % (30 депутатов)

Словенская демократическая партия - 27,5 % (27 депутатов)

"Новая Словения" - 9,4 % (9 депутатов)

Социал-демократы - 6,7% (6 депутатов)

Лево-зеленый блок - 6,3% (6 депутатов)

Демократы - 5,9% (5 депутатов)

"Правда" - 5,2% (5 депутатов)

Кто может сформировать правительство и стать новым премьером

Реальные шансы на формирование правительства имеют две политсилы: правящее "Движение Свобода" во главе с премьер-министром Робертом Голобом и оппозиционная правая Словенская демократическая партия (СДП), лидером которой является Янез Янша.

Ни одна из партий не способна сформировать парламентское большинство самостоятельно, поэтому им придется обратиться к другим политсилам, которые пройдут в парламент. В случае "Движения Свобода", скорее всего, речь будет идти о его действующих партнерах: блоке лево-зеленых и социал-демократах.

А Словенская демократическая партия, очевидно, будет искать союза с консервативным блоком "Новая Словения", а также с партией "Демократы", которую возглавляет бывший член СДП Анже Логар. Потенциально возможно и привлечение к коалиции правопопулистской партии "Правда", если та преодолеет 4%-ный проходной барьер.

Вернется ли Янез Янша в кресло премьера Словении (фото: flickr.com/nato)

Если данные экзит-полов будут соответствовать реальным результатам выборов, то пока ни правая, ни левая коалиция не наберут большинство в 46 голосов в парламенте.

"Движение Свобода" вместе с лево-зелеными и социал-демократами будет иметь 41 мандат, СДП вместе с "Новой Словенией" - 36 (в случае присоединения к ним "Демократов" - 42 мандата, чего тоже недостаточно).

И даже присоединение к любой из коалиций двух депутатов, избранных от итальянского и венгерского национальных меньшинств, не позволит им сформировать большинство.

В такой ситуации "золотая акция" оказывается у правопопулистской партии "Правда" Зорана Стевановича, которая набрала популярность еще на волне борьбы против ковидных ограничений и сейчас может рассчитывать на 5 мандатов. Идеологически ближе к "Правде" стоят правые силы, но ранее Стеванович обещал не входить в коалицию с СДП.

Коррупционный скандал перед выборами

За считанные недели до дня голосования Словению встряхнул мощный коррупционный скандал, едва ли не самый большой в истории страны. В интернете появились неверифицированные записи, на которых приближенные к действующей власти функционеры обсуждают различные коррупционные схемы.

Во власти назвали записи сфальсифицированными, а весь скандал - "атакой на демократию", которую якобы организовала оппозиционная СДП с привлечением израильской частной разведывательной компании Black Cube.

СДП, в свою очередь, полностью отвергает любую причастность к записям и компании Black Cube.

Повлиял ли коррупционный скандал на шансы правящей партии Роберта Голоба (фото: flickr.com/european_parliament)

Что выборы в Словении изменят для Украины

Словения во времена премьерства Роберта Голоба не считается одним из самых ярких друзей Украины в Европе. Но официальная Любляна последовательно поддерживает все проукраинские решения в рамках ЕС, предоставила Украине десятки единиц бронетехники и артиллерии, помогает с разминированием и реабилитацией ветеранов, передавала генераторы и другое энергетическое оборудование. Очевидно, если Голоб сохранится у власти, этот курс будет продолжен.

Но и в случае, если к власти придет нынешняя оппозиция, разворота от Украины ждать не стоит, возможно, даже наоборот.

Оппозиционный лидер Янез Янша уже трижды возглавлял правительство страны, был министром обороны во время короткой войны за независимость Словении в 1991 году. В марте 2022 года, когда российские войска еще были под Киевом, Янша стал одним из первых иностранных лидеров (вместе с премьерами Польши и Чехии), который посетил полуокруженную украинскую столицу, поддержал антироссийские санкции и предоставление Украине помощи.

Повлияет ли дружба Янеза Янши с Виктором Орбаном на отношение к Украине (фото: flickr.com/eppofficial)

При этом потенциальное премьерство Янши может вызвать некоторые опасения в Брюсселе, ведь одним из его главных политических союзников в Европе является венгерский премьер Виктор Орбан. Однако украинской тематики это не касается.

"Несмотря на то, что раздел избирателей на левых и правых существует, приводя к поляризации и активизации избирателей с обеих сторон, к счастью, когда дело доходит до помощи Украине, они на одной стороне. Особенно оппозиционная СДП, которая является правой (в нашей стране некоторые бы сказали ультраправой), и при этом никоим образом не поддерживает российские или пророссийские интересы, напротив, они видят Россию в очень негативном свете", - рассказал РБК-Украина собеседник в словенских околополитических кругах.