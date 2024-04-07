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Выборы президента в Словакии. Победу одержал партнер Фицо

Фото: Петер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Словакии официально завершился второй тур выборов президента. Победу одержал партнер действующего премьера Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на сайт центральной избирательной комиссии Словакии.

Спикер парламента, лидер партии "Голос - социальная демократия" (Hlas-SD) Петер Пеллегрини получил 53,12% голосов всех избирателей. Явка на выборах составила 61,2%, это больше, чем в первом туре.

Его оппонент, бывший министр иностранных дел Иван Корчок набрал 46,87% голосов. Корчок одержал победу в двух крупнейших городах - Братиславе и Кошице.

Иван Корчок выиграл первый тур выборов, его считали проукраинским кандидатом. Он признал победу Пеллегрини, но пообещал не забыть, каким именно образом победил.

Что известно о новом президенте Словакии

Питер Пеллегрини - спикер парламента и бывший премьер-министр Словакии. Он является лидером левой партии "Голос", входящей в коалицию с партией премьера Роберта Фицо. Глава правительства Словакии известен своими антиукраинскими высказываниями. Как и словацкий премьер, Пеллегрини выступает против помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Пеллегрини уже сделал заявление после своей победы на выборах. Он пообещал защищать интересы Словакии.

"Для меня это огромная ответственность, и после того, из-за чего мне пришлось пройти в кампании, победа является для меня огромным удовольствием. Я буду защищать национальные интересы Словакии, защищать интересы людей и поддерживать правительство в его усилиях улучшить жизнь людей в Словакии", - заявил он.

 

 

Год выборов

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.

Больше о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.

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