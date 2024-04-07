Вибори президента у Словаччині. Перемогу здобув партнер Фіцо

Спікер парламенту, лідер партії "Голос - соціальна демократія" (Hlas-SD) Петер Пеллегріні отримав 53,12% голосів всіх виборців. Явка на виборах становила 61,2%, це більше, ніж у першому турі.

Його опонент, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок набрав 46,87% голосів. Корчок отримав перемогу у двох найбільших містах - Братиславі та Кошице.

Іван Корчок виграв перший тур виборів, його вважали проукраїнським кандидатом. Він визнав перемогу Пеллегріні, але пообіцяв не забути, яким саме чином той переміг.

Що відомо про нового президента Словаччини

Пітер Пеллегріні - спікер парламенту й колишній прем'єр-міністр Словаччини. Він є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції з партією прем'єра Роберта Фіцо. Глава уряду Словаччини відомий своїм антиукраїнськими висловлюваннями. Як і словацький прем'єр, Пеллегріні виступає проти допомоги Україну у протистоянні російській агресії.

Пеллегріні вже зробив заяву після своєї перемоги на виборах. Він пообіцяв захищати інтереси Словаччини.

"Для мене це величезна відповідальність, і після того, через що мені довелося пройти в кампанії, перемога є для мене величезним задоволенням. Я захищатиму національні інтереси Словаччини, захищатиму інтереси людей і підтримуватиму уряд у його зусиллях покращити життя людей у ​​Словаччині", - заявив він.