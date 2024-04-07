Вибори президента у Словаччині. Перемогу здобув партнер Фіцо

У Словаччині офіційно завершився другий тур виборів президента. Перемогу здобув партнер чинного прем'єра Петер Пеллегріні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт центральної виборчої комісії Словаччини.
Спікер парламенту, лідер партії "Голос - соціальна демократія" (Hlas-SD) Петер Пеллегріні отримав 53,12% голосів всіх виборців. Явка на виборах становила 61,2%, це більше, ніж у першому турі.
Його опонент, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок набрав 46,87% голосів. Корчок отримав перемогу у двох найбільших містах - Братиславі та Кошице.
Іван Корчок виграв перший тур виборів, його вважали проукраїнським кандидатом. Він визнав перемогу Пеллегріні, але пообіцяв не забути, яким саме чином той переміг.
Пітер Пеллегріні - спікер парламенту й колишній прем'єр-міністр Словаччини. Він є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції з партією прем'єра Роберта Фіцо. Глава уряду Словаччини відомий своїм антиукраїнськими висловлюваннями. Як і словацький прем'єр, Пеллегріні виступає проти допомоги Україну у протистоянні російській агресії.
Пеллегріні вже зробив заяву після своєї перемоги на виборах. Він пообіцяв захищати інтереси Словаччини.
"Для мене це величезна відповідальність, і після того, через що мені довелося пройти в кампанії, перемога є для мене величезним задоволенням. Я захищатиму національні інтереси Словаччини, захищатиму інтереси людей і підтримуватиму уряд у його зусиллях покращити життя людей у Словаччині", - заявив він.
У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.
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