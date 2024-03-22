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Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Пятница 22 марта 2024 12:00
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Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024 Год больших выборов может поставить под вопрос единство партнеров Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Нынешний 2024 год многие называют годом больших выборов, так как впервые в истории они пройдут в более 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты как минимум части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины. Подробнее о ключевых выборах 2024 года – в тексте РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: данные wikipedia, публикации Focus Taiwan, "Медузы", The Guardian, BBC, The New York Times, Politico, комментарии украинских экспертов и аналитиков.

Содержание

Электоральные циклы являются большим стрессом, причем не только для наших партнеров, но и для самой Украины. Об этом в начале марта говорил премьер Денис Шмыгаль в контексте поддержки нашей страны в условиях войны с РФ.

"Мы понимаем, что помощь партнеров – чрезвычайно важный инструмент, но мы нуждаемся в предсказуемости и стабильности независимо от времени, от политических предпочтений и электоральных циклов мире. Этот год ­– это год 74 выборов, в частности среди наших стран-партнеров", – сказал он.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Год выборов в почти половине стран мира (инфографика РБК-Украина)

В этом году будут выбирать новую власть в США, ряде европейских, азиатских стран и не только. Ниже рассмотрим главные выборы 2024-го и почему от них зависит будущее Украины.

Тайвань. Есть ли угроза новой войны из-за победы демократа

Первые в 2024 году выборы, за которыми с интересом наблюдали в мире, прошли на Тайване. Здесь одновременно выбирали президента и новый парламент. Результаты называли судьбоносными из-за геополитики и угрозы регионального конфликта между Китаем, который, похоже, не отказывается от силового присоединения острова, и США, выступающих главным союзником Тайваня.

За должность президента боролись Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), Хоу Юи из Гоминьдана и Кэ Вэньчже (Тайваньская народная партия, оппозиционная к двум другим). Победил Лай, администрация которого приступит к работе в мае. По итогам выборов в парламент демократы, выступающие за сближение с Вашингтоном, потеряли большинство и пытаются заручиться голосами народной партии. Гоминьдан, который в конце 1940-х и создал Китайскую республику на Тайване, как ни странно, сейчас хочет сближения с материком.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Демократ Лай Циндэ станет новым президентом Тайваня и продолжит осторожную политику, чтобы не допустить конфронтации с Китаем (фото Getty Images)

Де-факто Тайвань является независимым государством, но вряд ли Лай будет делать какие-то шаги в сторону провозглашения независимости. Во-первых, большинство тайванцев устраивает статус-кво. Во-вторых, такой маневр вряд ли одобрят США из-за высокой вероятности военного противостояния с Китаем.

Появление еще одной горячей точки не в интересах Украины, так как в таком случае не факт, что Америка сохранит приоритет на поддержке нашей страны. Что касается российско-украинской войны, то правительство Тайваня осудило полномасштабное вторжение РФ и присоединилось к международным санкциям. В марте 2022 года президент Цай Инвэнь и тогдашний вице-президент Лай Циндэ пожертвовали месячную зарплату на гуманитарную помощь. С тех пор остров предоставил 27 тонн медицинских товаров и более 700 тонн гуманитарки на свыше 40 млн долларов. А в 2023 году был сформирован специальный гуманитарный бюджет почти на 60 млн долларов.

Победа Лая оставляет Тайвань в условном проукраинском лагере. Это подтверждает реакция на расследование о том, что Россия через третьи страны получает некоторое оборудование, а также компоненты тайванского производства для танков. В прошлом месяце были увеличены штрафы за нарушение экспортного контроля, а также расширен список запрещенных товаров для поставки в Россию и Беларусь.

Россия. Путин "избрался" на пятый срок, чтобы дальше воевать с Украиной

Накануне российский Центризбирком подвел итоги так называемых "президентских выборов". Владимир Путин якобы получил рекордные 87,28% голосов при рекордной явке 77,49% и без проблем обеспечил себе пятый срок. Оппозиционные СМИ называют голосование самым нечестным в истории России. Установить масштаб фальсификаций сложно из-за массового вбрасывания бюллетеней и манипуляций с протоколами. Многие цифры вообще могут быть просто выдуманными, пишет "Медуза".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина говорил, что "рекордная" поддержка нужна Путину, чтобы показать, как якобы все россияне поддерживают его курс и войну против Украины.

Подробнее читайте в материале "Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине".

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Владимир Путин "победил" с рекордным результатом, чтобы дальше воевать против Украины (фото Getty Images)

Война была основой всей кампании Путина и останется организующим принципом до 2030 года, отмечает The New York Times. Еще на прошлой неделе он заявил, что россияне "вынуждены создавать будущее с оружием в руках". Таким образом, диктатор не откажется от войны, с чем и связаны главные угрозы для нашей страны. На май-июнь ожидается очередное наступление, и многие украинские и зарубежные эксперты полагают, что для этого потребуется масштабная мобилизация. По оценкам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, оккупанты могут набрать до 0,5 млн человек.

Кроме того, из уст диктатора прозвучали новые угрозы. По его словам, в ответ на рейд добровольцев из РДК и других формирований Россия может пойти на создание "санитарной зоны". Очевидно, имелось в виду наступление и захват Харькова и области. Но для этой цели у него не хватит сил и средств даже после мобилизации, добавил Коваленко.

Словакия. Усилит ли союзник Фицо антиукраинскую риторику

Завтра, 23 марта, стартуют президентские выборы в соседней Словакии. И они обещают стать не менее интересными, чем парламентская камания-2023, которая завершилась победой евроскептиков и приходом к власти Роберта Фицо – лидера партии SMER, известного антиукраинскими настроениями. Он уже прекратил военную помощь на безвозмездной основе и угрожает блокировать вступление Украины в НАТО.

Действующий президент Зузанна Чапутова, с которой у Киева сложились теплые отношения, в гонке не участвует. Главные претенденты – спикер парламента Петер Пеллегрини и экс-министр иностранных дел Иван Корчок ("Свобода и солидарность", SaS). Их рейтинги находятся в районе 33-36%, на третьем месте с 15% правый политик Штефан Гарабин.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Новым президентом Словакии может стать Петер Пеллегрини, но во втором туре ему будет противостоять проевпропейский политик Иван Корчок (фото Getty Images)

Пеллегрини возглавляет партию "Глас", которая находится в коалиции с политической силой Фицо. Корчока называют прозападным и проукраинским политиком. По мнению бывшего премьера Эдуарда Хегера, выборы решат, останется ли Словакия в западном клубе, поскольку нынешнее правительство "развернуло ее в сторону Кремля".

Осенью 2023-го Пеллегрини считался сдерживающим фактором для Фицо, однако реальность оказалась другой, заявил старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Милан Нич в комментарии для The Guardian. По его словам, лидер "Гласа" ставит победу в президентской гонке превыше всего и рассчитывает на голоса сторонников SMER.

Стоит отметить, что после смены правительства Братислава не заблокировала ни одного важного решения ЕС по Украине. Да и в целом пока нет однозначного ответа, усилит ли победа Пеллегрини пророссийский курс, объясняет политолог Владимир Фесенко.

"У него более умеренная позиция, чем у Фицо. Из того, что я слышал, Пеллегрини ­– не такая пророссийская или антиукраинская фигура. Они партнеры, но в свое время была конкуренция и Пеллегрини покинул партию Фицо, сейчас тоже есть разногласия. Конечно, есть и риск, что вместе они возьмут власть и внешнюю политику под полный контроль, однако полномочия президента ограничены, а правительство все-таки коалиционное. Это не та ситуация, как, например, в Венгрии, где есть лишь одна доминирующая фигура Виктора Орбана. Поэтому я бы не спешил с выводами. В Словакии ситуация может развиваться по-разному", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Индия. Почему крупнейшая в мире демократия останется "нейтральной"

Самые масштабные выборы пройдут в Индии в апреле-мае. Голосовать за новый парламент будут сотни миллионов избирателей. Основная борьба развернется между партией "Бхаратия джаната" (B.J.P.) во главе с премьером Нарендрой Моди, который обещает за 20 лет вывести страну в мировые лидеры, и оппозиционным Индийским национальным инклюзивным альянсом развития (I.N.D.I.A.). Последний объединяет различные левые, социал-демократические движения, региональные партии и партии исламского меньшинства.

На сегодня правящая коалиция контролирует почти 65% мандатов в 543-х местном парламенте. И партия B.J.P. снова имеет большие шансы на победу - согласно опросам, ей дают 48% против 32% у оппозиции.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Нарендра Моди сохранит должность премьер-министра Индии (фото Getty Images)

Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко подчеркивает: Индия является самой большой демократией (исходя из численности населения), и в любом случае нужно следить за страной, которая динамично развивается в экономическом и демографическом плане.

"С другой стороны результат выборов можно назвать предсказуемым. Моди и его партия занимают очень сильные позиции. За последние десять лет он консолидировал электорат, хотя местами его политика неоднозначна. Я имею в виду продвижение националистической риторики, притеснение мусульманского меньшинства и так далее. Это то, что пытается использовать против Моди Индийский национальный конгресс (ведущая оппозиционная сила, - ред.) во главе с Рахулом Ганди. Но оппозиция только становится на ноги, поэтому скорее всего Моди останется премьером", – рассказала она РБК-Украина.

В отношении российско-украинской войны Индия заняла нейтральную позицию. Она воздерживалась от голосования за территориальную целостность нашей страны и закупала большие объемы нефти в России. Осенью прошлого года оппозиционер Рахул Ганди говорил, что согласен с такой политикой, и Москва останется важным экономическим партнером. Очевидно, в Нью-Дели при любом раскладе резко не появятся симпатии в пользу Украины.

"Индия заняла наиболее приемлемую для себя позицию. Стратегически более правильную, чем Китай, который стал достаточно токсичен для мирового сообщества с учетом конфронтации с США. А Индии, наоборот, удается сидеть сразу на нескольких стульях. Она и с американцами сотрудничает, и с французами, и с Россией реализует несколько проектов, в том числе военно-технических. Поэтому индийцы будут держаться на определенной дистанции от Украины", – отметила Гриценко.

Тем не менее Индия как партнер интересна для Украины, дипломатия уже активизировалась, и потепления в отношениях тоже исключать не стоит. Возможно будут инвестиции в отдельные сферы, в энергетику и восстановление инфраструктуры.

"Скорее всего, у нас будет более интенсивное сотрудничество. Тем более что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скоро поедет в Индию. Каких-либо кардинальных сдвигов не будет, но важно сохранять последовательность в действиях и развивать дипломатию. Тогда мы сможем рассчитывать на более благосклонное отношение к Украине", – добавила эксперт.

Европарламент. Как июньские выборы повлияют на поддержку Украины

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня. Для Украины это важно по нескольким причинам. Во-первых, Европарламент – крупный представительский орган, наделенный большими полномочиями и, собственно, определяет политику Евросоюза. Особенно что касается расширения, бюджета и обороны. Во многом сейчас решается будущее нашей страны в ЕС, кроме того, союз выходит на первые места по уровню поддержки во время войны, объясняет исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

Во-вторых, Европарламент выбирает руководство других институций, голосует за их состав и влияет на исполнительное звено Евросоюза, которое будет перезагружено ближе к осени.

"Это весомый процесс, который определит, как будет развиваться ситуация в ЕС в следующие пять лет", – отметил он.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, пойдет на второй срок, так как правоцентристская Европейская народная партия получит большинство мандатов на выборах в Европарламент (фото Getty Images)

В июне все 27 стран-участниц в соответствии со своими квотами изберут 720 депутатов. Затем последует перезагрузка Европейской комиссии.

Опросы показывают, что основные политические группы – правоцентристская Европейская народная партия (EPP) и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – продолжат доминировать в Европарламенте. Этому вряд ли помешает усиление ультраправых, которое ожидается в связи с недавними победами в Нидерландах и Словакии, а также укреплением позиций в Германии и Австрии. В ультраправый блок "Идентичность и демократия" в частности входят "Лига" (Италия), "Национальное объединение" (Франция), Австрийская партия свободы и "Альтернатива для Германии". Их лидеры ранее неоднократно выражали симпатии к Кремлю и выступали против помощи Украине.

По словам Максака, влияние правых будет расти, но этого не стоит бояться, а нужно готовиться и работать с мейнстримными партиями, чтобы те сохраняли поддержку Украины.

"Дипломатия военного времени охватывает много направлений. Это и санкции, и финансовая поддержка, оружие, конфискация и передача российских активов. Некоторые группы в Европарламенте могут меняться, возможно, будут попытки сделать другую коалицию, но нам важно, чтобы она оставалась проевропейской. Чтобы не было сил, которые бы играли против самого ЕС и вызывали диссонанс в его политике. Надеюсь, лидеры европейских институтов будут проукраинскими. Есть высокие шансы, что Урсула фон дер Ляйен во второй раз возглавит Еврокомиссию", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Несмотря на то, в политических заявлениях Евросоюз непоколебим в поддержке, на деле она упирается в позицию отдельных государств. Например, в феврале был согласован пакет помощи на 50 млрд евро, хотя запуск программы планировался на конец 2023 года, но его блокировала Венгрия. А еще с мая эта страна блокирует транш на 500 млн евро из фонда, финансирующего закупку оружия для Украины.

"Если ЕНП получит большинство мандатов, то нам в принципе будет с кем и над чем работать. Надо понимать, что по каждому конкретному моменту могут быть нюансы, и их нужно учитывать. Возможно, усилить коммуникацию с отдельными странами-членами, предлагать решения. Легко не будет", ­– добавил эксперт.

Германия. Усиление правых может пошатнуть и без того уязвимого Шольца

Выборы в Бундестаг запланированы на осень 2025-го, но в этом году пройдут выборы в трех восточных немецких землях - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Их результаты повлияют на общую политическую ситуацию, поскольку нынешнее правительство поддерживает около трети избирателей, а январский опрос infratest-dimap показывает рейтинг канцлера Олафа Шольца на уровне 19%.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Немецкий канцлер Олаф Шольц может оказаться под угрозой отставки, если его поддержка продолжит падать (фото Getty Images)

На фоне инфляции, сокращения экономики и забастовок растет популярность радикалов, особенно ультраправой "Альтернативы для Германии". В восточных землях она может победить, набрав более 30%, и без нее будет трудно формировать региональные правительства. Немецкая политика остается в фокусе украинского внимания, поскольку за время войны Германия стала вторым по величине донором военной помощи. Ее совокупный вклад оценивается в 17 млрд евро, и официальный Киев заинтересован в бесперебойности поставок.

Однако даже без усиления правых, ситуация не стабильна, говорит Геннадий Максак. Так называемая "светофорная коалиция" (социал-демократы, свободные демократы и зеленые) не настолько прочна и не демонстрирует признаков здоровой жизни. Есть разногласия по многим вопросам, в том числе по Украине.

"Думаю, поэтому Шольц и пытается балансировать без четких месседжей в отношении того, что он может предложить Украине. Пытается учитывать общественное мнение, мнение партнеров, и в конце концов кажется слабым лидером, который больше сомневается, чем делает какие-то шаги", – отметил он.

Европейские СМИ ранее писали, что хронический правительственный кризис и "российские тени" могут привести к отставке канцлера. Итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщала, что сменить его может министр обороны Борис Писториус. Отметим, он стал самым популярным политиком 2023 года. Но в отношении Украины слишком уж решительной поддержкой не отличается.

"Загадывать что-то в политике – дело бесполезное. Однако даже если сейчас в этом кризисе Шольц лавирует между своими партнерами, то (по отставке, – ред.) возможно все. Хотя я пока настолько глубоких кризисов не видел", – добавил Максак.

США. Главные выборы 2024 года и вызовы для Украины

В ноябре внимание Украины и всего мира будет приковано к США, где 5-го числа пройдут выборы президента, трети сенаторов и Палаты представителей. От их результатов зависит, кто станет хозяином Белого дома на следующие четыре года и какой будет внешняя политика Вашингтона.

Кампания в США будет едва ли не самой важной темой всего 2024 года, так как эта страна остается гарантом западного миропорядка и безопасности. Кроме того, на них ориентируются оппоненты демократии, такие как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, – все они имеют свой интерес в том, как выборы пройдут и кто в них победит, говорит аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

Победа Дональда Трампа на выборах в США станет вызовом для Украины (фото Getty Images)

В ноябре повторится сценарий минувших выборов "Байден против Трампа". Действующий президент Джо Байден намерен задержаться в Белом доме, в то время как Дональд Трамп обошел конкурентов в Республиканской партии и сохраняет довольно высокий рейтинг.

Подробнее об этом читайте в материале "Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США".

Как пишет The Economist, согласно усредненным данным опросов, Байдена готовы поддержать 45% избирателей, Трампа – 44%. В целом по состоянию на март шансы обоих кандидатов выглядят приблизительно равными, отмечает Краев.

"Даже по ключевым штатам преимущество Трампа пока несистемное, оно меняется от недели к недели, иногда Байден даже опережает оппонента в некоторых ключевых штатах. Реально сказать, чьи шансы выше, мы пока не можем", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

Украина особо пристально будет наблюдать за выборами. В том числе потому, что обещание Трампа за 24 часа "закончить войну" и намеки на прекращение помощи вызывают беспокойство. Хотя в последнее время он смягчил риторику, а блокирующие пакет на 60 млрд долларов республиканцы подхватили его идею и готовят законопроект, который позволит частично закрыть военные потребности Украины на условиях кредита. В любом случае его возможная победа будет вызовом.

"Главный вызов состоит в том, что довольно длительное время, до полугода, а может и больше, Соединенные Штаты будут заняты тем, что будут пытаться переварить Трампа и его новые реформы. И не будет понятно, сможет ли в этот период Вашингтон заниматься внешней политикой, помогать Украине и другим партнерам. Так или иначе Трамп будет проблемным и кризисным. Но я не скажу, что это апокалиптический сценарий для нас. Мы видим, как его риторика может меняться. Однако все дело в том, что для нас он не настолько предсказуем, как Байден", – добавил Краев.

Великобритания. Консерваторы теряют рейтинг, но поддержка Украины не ослабнет

Парламентские выборы в Великобритании с высокой вероятностью пройдут в декабре и приведут к смене власти. Так как после 14 лет правления консерваторов шанс на победу появился у лейбористов во главе с Киром Стармером.

Год выборов. Сохранят ли США и Европа единство по Украине в турбулентном 2024

У лидера британских лейбористов Кира Стармера высокие шансы возглавить правительство (фото Getty Images)

Сводный опрос BBC показывает, что рейтинг его партии составляет 44%. Тем временем поддержка Консервативной партии упала до 23% – самого низкого показателя с октября 2022 года, когда Риши Сунак сменил Лиз Трасс на посту премьер-министра. Как пишет BBC, позиции консерваторов ослабли не только из-за усталости избирателей, повышения стоимости жизни и курсовых "качелей", но и за счет роста популярности правой Reform UK. Ее рейтинги достигли 12% – самого высокого показателя с тех пор, как она избавилась от названия "Партия Brexit".

Британия остается топ-донором Украины, выделяя миллиарды фунтов на военную и финансовую помощь. И кто бы не победил на выборах, изменений в политике Лондона не будет. Отметим, в феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев и обещал, что смена правительства не повлияет на уровень поддержки. А в декабре повторил, что его страна будет помогать нашей столько, сколько нужно для победы.

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