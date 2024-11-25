Выборы президента Румынии: в первом туре лидирует ультраправый кандидат

На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический кандидат Келин Джорджеску, а второе место занимает действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Румынии.

По подсчетам 96,38% голосов избирателей, результаты волеизъявления выглядят так:

Келин Джорджеску набирает 22,26% (1,892,483 голосов);

Марчел Чолаку - 20,13% (1,713,811 голосов);

Елена Ласкони - 18,15% (1,539,505 голосов);

Джордже Симион - 14,12% (1,203,233 голосов);

Николае Чуке - 9,07% (773.033 голосов);

Мирча Геоане - 6,23% (530.307 голосов);

Хунор Келемен - 4,83% (411.577 голосов);

Кристиан Дьяконеску - 3,08% (262.571 голосов);

Кристиан Терхеш - 1,01% (86.134 голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Кто такой Кэлин Джорджеску?

Кэлин Джорджеску - чрезвычайно религиозный и националистический лидер. Он выступал за уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продуктов питания и энергии.

Джорджеску также утверждал, что ЕС и НАТО не представляют румынские интересы должным образом, а война России против Украины манипулируется американскими военными компаниями.

Будучи малоизвестным профессором университета, он использовал TikTok для сплочения избирателей вокруг себя, а также вызвал жесткую критику за свои предыдущие комментарии, в которых поддержал фашистское легионерское движение Румынии ХХ века.