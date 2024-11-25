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Выборы президента Румынии: в первом туре лидирует ультраправый кандидат

Понедельник 25 ноября 2024 02:38
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Выборы президента Румынии: в первом туре лидирует ультраправый кандидат Фото: кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску (oradesibiu.ro)
Автор: Валерий Савицкий

На президентских выборах в Румынии лидирует ультранационалистический кандидат Келин Джорджеску, а второе место занимает действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Румынии.

По подсчетам 96,38% голосов избирателей, результаты волеизъявления выглядят так:

  • Келин Джорджеску набирает 22,26% (1,892,483 голосов);
  • Марчел Чолаку - 20,13% (1,713,811 голосов);
  • Елена Ласкони - 18,15% (1,539,505 голосов);
  • Джордже Симион - 14,12% (1,203,233 голосов);
  • Николае Чуке - 9,07% (773.033 голосов);
  • Мирча Геоане - 6,23% (530.307 голосов);
  • Хунор Келемен - 4,83% (411.577 голосов);
  • Кристиан Дьяконеску - 3,08% (262.571 голосов);
  • Кристиан Терхеш - 1,01% (86.134 голосов).

Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Кто такой Кэлин Джорджеску?

Кэлин Джорджеску - чрезвычайно религиозный и националистический лидер. Он выступал за уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продуктов питания и энергии.

Джорджеску также утверждал, что ЕС и НАТО не представляют румынские интересы должным образом, а война России против Украины манипулируется американскими военными компаниями.

Будучи малоизвестным профессором университета, он использовал TikTok для сплочения избирателей вокруг себя, а также вызвал жесткую критику за свои предыдущие комментарии, в которых поддержал фашистское легионерское движение Румынии ХХ века.

Президентские выборы в Румынии

В воскресенье, 24 ноября, состоялся первый тур выборов президента Румынии.

В голосовании приняли участие 19 миллионов избирателей. В избирательные бюллетени были внесены 14 кандидатов на пост главы государства.

Отметим, что данные румынских экзит-полов продемонстрировали совсем иные результаты. Так, первое место занимал Марчел Чолаку, а второе - либеральная кандидатка Елена Ласкони.

Второй тур президентских выборов запланирован на 8 декабря.

Ранее СМИ сообщали о вероятном вмешательстве России в парламентские и президентские выборы в Румынии.

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