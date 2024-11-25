Вибори президента Румунії: в першому турі лідирує ультраправий кандидат

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Румунії.