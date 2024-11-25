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Вибори президента Румунії: в першому турі лідирує ультраправий кандидат

Понеділок 25 листопада 2024 02:38
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Вибори президента Румунії: в першому турі лідирує ультраправий кандидат Фото: кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску (oradesibiu.ro)
Автор: Валерій Савицький

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Румунії.

За підрахунками 96,38% голосів виборців, результати волевиявлення виглядають так:

  • Келін Джорджеску набирає 22,26% (1,892,483 голосів);
  • Марчел Чолаку - 20,13% (1,713,811 голосів);
  • Елена Ласконі - 18,15% (1,539,505 голосів);
  • Джордже Сіміон - 14,12% (1,203,233 голосів);
  • Ніколає Чуке - 9,07% (773.033 голосів);
  • Мірча Геоане - 6,23% (530.307 голосів);
  • Хунор Келемен - 4,83% (411.577 голосів);
  • Крістіан Дяконеску - 3,08% (262.571 голосів);
  • Крістіан Терхеш - 1,01% (86.134 голосів).

Решта кандидатів набрали менше 1% голосів.

Хто такий Келін Джорджеску?

Келін Джорджеску - надзвичайно релігійний і націоналістичний лідер. Він висловлювався за зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів та збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування й енергії.

Джорджеску також стверджував, що ЄС і НАТО не презентують румунські інтереси належним чином, а війна Росії проти України маніпулюється американськими військовими компаніями.

Будучи маловідомим професором університету, він використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе, а також викликав жорстку критику за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії ХХ століття.

Президентські вибори у Румунії

В неділю, 24 листопада, відбувся перший тур виборів президента Румунії.

У голосуванні взяли участь 19 мільйонів виборців. До виборчих бюлетенів були внесені 14 кандидатів на посаду глави держави.

Зазначимо, що дані румунських екзит-полів продемонстрували зовсім інші результати. Так, перше місце здобув Марчел Чолаку, а друге - ліберальна кандидатка Елена Ласконі.

Другий тур президентських виборів запланований на 8 грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірне втручання Росії у парламентські та президентські вибори в Румунії.

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