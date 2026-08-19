Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова

Напомним, Федоров опубликовал видео, в котором заявил о необходимости проведения выборов даже в условиях длительной войны.

По его словам, демократия не должна зависеть от того, позволяет ли Россия Украине проводить голосование.

Тема проведения выборов в Украине во время войны снова актуализировалась после заявления президента США Дональда Трампа. В прошлом году он подчеркивал, что демократия "не может быть без выборов", и заявлял, что украинцы должны получить возможность избирать власть.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса и внести изменения в законодательство.