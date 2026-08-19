Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова

Предложение провести выборы во время войны вызвало новую политическую дискуссию, а в ОП назвали такие планы нереалистичными на фоне атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В Офисе президента не поддержали идею проведения выборов в условиях войны, предложенную бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Источник в ОП сообщил BBC, что говорить об организации голосования на фоне российских ракетных и дроновых атак нереалистично.
"Планировать выборы на фоне ракетных обстрелов и атак дронов - это очень странно. Это свидетельствует о полном отсутствии реализма", - сказал собеседник издания.
Таким образом, в президентской команде фактически подвергли сомнению возможность практической реализации такого предложения сейчас.
В Украине с момента начала полномасштабного вторжения действует военное положение. Из-за этого проведение выборов было приостановлено.
Напомним, Федоров опубликовал видео, в котором заявил о необходимости проведения выборов даже в условиях длительной войны.
По его словам, демократия не должна зависеть от того, позволяет ли Россия Украине проводить голосование.
Тема проведения выборов в Украине во время войны снова актуализировалась после заявления президента США Дональда Трампа. В прошлом году он подчеркивал, что демократия "не может быть без выборов", и заявлял, что украинцы должны получить возможность избирать власть.
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса и внести изменения в законодательство.