RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Выборы во время войны: BBC узнало, как в ОП отреагировали на предложение Федорова

19:14 19.08.2026 Ср
2 мин
Возможно ли голосование во время обстрелов и что о такой идее думают в команде Зеленского?
aimg Мария Науменко
Фото: бывший министр обороны Михаил Федоров (Getty Images)

Предложение провести выборы во время войны вызвало новую политическую дискуссию, а в ОП назвали такие планы нереалистичными на фоне атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В Офисе президента не поддержали идею проведения выборов в условиях войны, предложенную бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Источник в ОП сообщил BBC, что говорить об организации голосования на фоне российских ракетных и дроновых атак нереалистично.

"Планировать выборы на фоне ракетных обстрелов и атак дронов - это очень странно. Это свидетельствует о полном отсутствии реализма", - сказал собеседник издания.

Таким образом, в президентской команде фактически подвергли сомнению возможность практической реализации такого предложения сейчас.

В Украине с момента начала полномасштабного вторжения действует военное положение. Из-за этого проведение выборов было приостановлено.

Напомним, Федоров опубликовал видео, в котором заявил о необходимости проведения выборов даже в условиях длительной войны.

По его словам, демократия не должна зависеть от того, позволяет ли Россия Украине проводить голосование.

Тема проведения выборов в Украине во время войны снова актуализировалась после заявления президента США Дональда Трампа. В прошлом году он подчеркивал, что демократия "не может быть без выборов", и заявлял, что украинцы должны получить возможность избирать власть.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что готов к проведению выборов, но для этого необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса и внести изменения в законодательство.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаОфис президентаМихаил Федоров