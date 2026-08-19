Вибори під час війни: BBC дізналося, як в ОП відреагували на пропозицію Федорова

В Офісі президента наразі не підтримали ідею проведення виборів в умовах війни, запропоновану колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Джерело в ОП повідомило BBC, що говорити про організацію голосування на тлі російських ракетних та дронових атак нереалістично.

"Планувати вибори на тлі ракетних обстрілів і атак дронів - це надзвичайно дивно. Це свідчить про повну відсутність реалізму", - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, у президентській команді фактично поставили під сумнів можливість практичної реалізації такої пропозиції зараз.

В Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення діє воєнний стан. Через це проведення виборів було призупинене.