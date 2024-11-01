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В Молдове заявили о "беспрецедентной атаке" перед вторым туром выборов

Молдова, Пятница 01 ноября 2024 20:39
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В Молдове заявили о "беспрецедентной атаке" перед вторым туром выборов Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (facebook.com/recean.md)
Автор: Татьяна Степанова

Накануне второго тура президентских выборов граждане Молдовы массово начали получать анонимные сообщения с угрозами убийством.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

"Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством", - заявил Речан.

По его словам, угрозы получили журналисты, известные личности и обычные граждане.

"Эти акты устрашения преследуют одну цель - посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы", - отметил премьер Молдовы.

Он подчеркнул, что молдавские государственные структуры "обеспечат порядок и защиту граждан", и призвал граждан прийти на выборы 3 ноября.

Выборы в Молдове

Напомним, 20 октября в Молдове прошли президентские выборы и референдум по перспективам вступления страны в Европейский Союз.

По подсчетам первого тура выборов, победу одержала действующий президент страны Майя Санду. Ее кандидатуру поддержали 42,45% избирателей.

Однако в связи с тем, что Санду не удалось набрать 50% голосов, должен пройти второй тур президентских выборов. Он запланирован на 3 ноября.

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