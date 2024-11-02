В Молдову из РФ бесплатно привезли граждан для голосования на выборах, - IPN
Завтра, 3 ноября, в Молдове пройдет второй тур выборов президента. В связи с этим из России в страну бесплатно привезли около 150 молдован для голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IPN.
Издание пишет, что в ночь с 1 на 2 ноября три автобуса с гражданами Молдовы прибыли в пункт пропуска Кахул-Оанча. Согласно источникам в таможенной службе и пограничной полиции, в них находилось около 150 человек, которые бесплатно перелетели на самолете из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свой путь на автобусе.
Те же источники добавили, что пассажиров, которые бесплатно прилетели из РФ в Турцию, встретили три автобуса с молдавскими номерами, которые направились в Болгарию. Там их пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, на которых молдаване уже прибыли на пограничный пункт Кахул-Оанча.
После беседы с пассажирами сотрудниками таможни было установлено, что ни за авиаперелет, ни за автотранспорт они не заплатили. В России им сказали, что бесплатный транспорт был организован для граждан, которые желают вернутся домой, чтобы участвовать во втором туре выборов президента.
Выборы в Молдове
Напомним, что 20 октября 2024 года в Молдове состоялись президентские выборы, а также референдум о намерении страны вступить в ЕС.
Согласно окончателньому подсчету бюллетеней, их выиграла действующий президент - Майя Санду. Однако в стране был назначен второй тур, поскольку главу государства поддержали 42,45% избирателей, вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.
Второй тур состоится уже завтра, в воскресенье 3 ноября.
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