Выборы в Грузии: известны данные подсчета голосов с 97% избирательных участков

По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов.

Оппозиционные "Коалиция за перемены" - 10,80%, "Единство-Национальное движение" - 10,07%. Остальные голоса поделили между собой более мелкие оппозиционные партии.