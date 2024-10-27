Выборы в Грузии: известны данные подсчета голосов с 97% избирательных участков

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии, которые многие считают решающим фактором для давнего стремления страны к членству в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт грузинской избирательной комиссии.
По данным избирательной комиссии, после подсчета голосов с 97% избирательных участков "Грузинская мечта" набрала 54,24% голосов.
Оппозиционные "Коалиция за перемены" - 10,80%, "Единство-Национальное движение" - 10,07%. Остальные голоса поделили между собой более мелкие оппозиционные партии.
Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы.
Экзитполы после закрытия избирательных участков дали противоположные результаты.
Явка, по предварительным данным, около 60%.
Оппозиционные партии заявили о непризнании результатов выборов. Некоторые говорят о подготовке уличных акций протеста.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.