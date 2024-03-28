ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия платила депутатам Европарламента за распространение пропаганды, - премьер Бельгии

Четверг 28 марта 2024 22:16
UA EN RU
Россия платила депутатам Европарламента за распространение пропаганды, - премьер Бельгии Архивное фото: премьер-министр Бельгии Александер де Кроо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

"Например, выяснилось, что Россия обращалась к членам Европарламента, но также платила им за продвижение российской пропаганды здесь", - сказал де Кроо.

Также представитель премьера Бельгии сообщил изданию, что он говорил в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него также распространялась российская пропаганда.

Что предшествовало

Вчера Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука.

Причиной для этого стала его злонамеренная деятельность, которая была связана с компанией "Голос Европы". Она занимается пророссийской пропагандой. Уточняется, что добавленные в санкционный список лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.

Служба информации безопасности Чехии сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

Сегодня стало известно, что польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ. Они, в частности, дискредитировали Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Бельгия Европарламент
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"