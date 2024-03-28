Россия платила депутатам Европарламента за распространение пропаганды, - премьер Бельгии
Россия подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.
"Например, выяснилось, что Россия обращалась к членам Европарламента, но также платила им за продвижение российской пропаганды здесь", - сказал де Кроо.
Также представитель премьера Бельгии сообщил изданию, что он говорил в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него также распространялась российская пропаганда.
Что предшествовало
Вчера Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука.
Причиной для этого стала его злонамеренная деятельность, которая была связана с компанией "Голос Европы". Она занимается пророссийской пропагандой. Уточняется, что добавленные в санкционный список лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а впоследствии и в Европарламенте.
Служба информации безопасности Чехии сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.
Сегодня стало известно, что польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ. Они, в частности, дискредитировали Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.