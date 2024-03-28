Россия платила депутатам Европарламента за распространение пропаганды, - премьер Бельгии

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

"Например, выяснилось, что Россия обращалась к членам Европарламента, но также платила им за продвижение российской пропаганды здесь", - сказал де Кроо.

Также представитель премьера Бельгии сообщил изданию, что он говорил в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него также распространялась российская пропаганда.

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