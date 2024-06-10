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Выборы в Европарламент: какие партии получили лидирующие позиции в Польше

Польша, Понедельник 10 июня 2024 12:03
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Выборы в Европарламент: какие партии получили лидирующие позиции в Польше Фото: выборы в Европарламент в Польше (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

По результатам выборов в Европарламент в Польше партия действующего премьера Дональда Туска с незначительным отрывом обошла предыдущую партию власти "Право и справедливость". Третье место заняла ультраправая и антиукраинская Конфедерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Как отмечают в издании, результаты выборов появились утром в понедельник. Так, "Гражданская коалиция" Туска получила 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, партия "Право и справедливость" - 36,16%.

В то же время, ультраправая антиукраинская "Конфедерация" оказалась на третьем месте, получив 12,08 процента и право занять шесть мест в Европарламенте.

Отмечается, что явка составила 40,65 процента.

Следует отметить, что в следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.

Выборы в Европарламент

Отметим, что выборы в Европарламент проходили по всему ЕС с 6 по 9 июня.

Ожидается, что новый созыв Европарламента приступит к работе 11 июля. В первую очередь евродепутаты назначат главу Европарламента. Вероятно, на эту должность будет переизбран Роберт Мецол.

Подробнее о выборах в Европарламент - читайте в материале РБК-Украина.

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