Выборы в Европарламент: какие партии получили лидирующие позиции в Польше
По результатам выборов в Европарламент в Польше партия действующего премьера Дональда Туска с незначительным отрывом обошла предыдущую партию власти "Право и справедливость". Третье место заняла ультраправая и антиукраинская Конфедерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Как отмечают в издании, результаты выборов появились утром в понедельник. Так, "Гражданская коалиция" Туска получила 37,06% голосов и может претендовать на 21 место, партия "Право и справедливость" - 36,16%.
В то же время, ультраправая антиукраинская "Конфедерация" оказалась на третьем месте, получив 12,08 процента и право занять шесть мест в Европарламенте.
Отмечается, что явка составила 40,65 процента.
Следует отметить, что в следующем созыве Европарламента Польша будет иметь всего 53 мандата.
Выборы в Европарламент
Отметим, что выборы в Европарламент проходили по всему ЕС с 6 по 9 июня.
Ожидается, что новый созыв Европарламента приступит к работе 11 июля. В первую очередь евродепутаты назначат главу Европарламента. Вероятно, на эту должность будет переизбран Роберт Мецол.
Подробнее о выборах в Европарламент - читайте в материале РБК-Украина.
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