Чем закончатся выборы в Европарламент и что они значат для Украины

Сегодня по всему Евросоюзу стартовали выборы в Европейский парламент (ЕП), которые продлятся до 9 июня. Почему эти выборы вызвали опасения в европейских элитах, каким будет новый созыв ЕП и руководство Евросоюза и почему европейские выборы важны и для Украины, – в материале журналистов РБК-Украина Дмитрия Левицкого и Милана Лелича.

Содержание

Июньское голосование определит не только состав Европарламента на следующие 5 лет, но и окажет влияние на переформатирование Европейской комиссии – ключевого органа Европейского союза.

Руководство ЕС может существенно обновиться, а это значит, что некоторые хорошо знакомые украинцам европейские функционеры могут сойти со сцены – взамен в Брюсселе большее влияние получат новые лица, с соответствующими новыми подходами к Украине и российской агрессии против нас.

Каким может быть новый состав Европарламента

Как уже рассказывало РБК-Украина, за 720 мест в Европарламенте будут соревноваться семь общеевропейских фракций: Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D), "Обновить Европу" (Renew Europe), Зеленые/Европейский свободный альянс (Greens-EFA) , Европейских консерваторов и реформистов (ECR), "Идентичность и демократия", Европейских объединенных левых (GUE/NGL).

По аналитическим прогнозам Politico, Европейская народная партия (в которую входит, например, польский премьер Дональд Туск), у которой сегодня 177 депутатов, сохранит свое первенство в Европарламенте, хотя и с меньшим количеством кресел. В этом году, прогнозируют аналитики, ЕНП может получить 172 депутатских мандата.

Почти все места в Европарламенте сохранит и вторая по величине фракция – Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), среди лидеров государств в ее лагере есть, в частности, немецкий канцлер Олаф Шольц. Ожидается, что в новом созыве у S&D будет только на одно кресло меньше – 143.

Не так оптимистичны прогнозы для Renew Europe (куда входит, например, партия французского президента Эмманюэля Макрона) и Greens-EFA. По результатам выборов этого года они могут потерять до трети мандатов в Европарламенте. Согласно прогнозу Politico, Renew Europe, у которой сегодня 101 депутат, может остаться всего с 75, а у Greens-EFA количество мандатов может сократиться со 101 до 73.

А вот правая фракция Европейских консерваторов и реформистов, у которой сегодня 64 мандата, согласно прогнозам, станет больше на 11 депутатов. Несколько разрастется, как ожидается, и ультраправая фракция "Идентичность и демократия". Как прогнозирует Politico, количество ее депутатов вырастет с 64 до 68. Еще в мае прогнозируемое количество кресел ИД в Европарламенте переваливало за 80, но после исключения из фракции немецкой "Альтернативы для Германии" – ситуация существенно изменилась.

Меньше мест в новом созыве Европарламента получат и леворадикалы. Число депутатов фракции Европейских объединенных левых, как ожидается, сократится с 39 до 31.

Также в новый созыв Европарламента могут пройти 59 независимых депутатов. На 42 больше, чем сегодня.

Однако эти прогнозы лишь приблизительны, поскольку, останется еще примерно 56 депутатов, которые могут потом присоединиться к одной из фракций, или остаться независимыми.

Почему в ЕС боятся роста рейтингов ультраправых

"Я думаю, что европейские выборы будут столь же опасны, как и выборы в США", – заявлял еще в конце прошлого года главный европейский дипломат Жозеп Боррель. Он имел в виду данные соцопросов, свидетельствовавших о беспрецедентном росте популярности ультраправых партий по всей Европе.

Поэтому при успехе на выборах европейские праворадикалы чуть ли не впервые могли бы получить реальное влияние на политику в рамках всего Евросоюза. А существенно обострили бы противоречия внутри самого ЕС по поводу огромного количества вопросов: от экологии и миграции до поддержки Украины (ведь среди ультраправых количество украиноскептических или даже откровенно пророссийских партий наибольшее).

В значительной степени эти страхи не оправдались – общеевропейский тренд по росту популярности ультраправых не оказался таким устойчивым, как ожидалось. Похоже, уже прошли звездные времена для одной из самых мощных праворадикальных сил континента - немецкой "Альтернативы".

Впрочем, именно на правом фланге европейской политики сейчас происходят интереснейшие процессы. При определенных условиях три правых группы Европарламента – умеренная Европейская народная партия, радикальные Европейские консерваторы и реформисты и ультраправая "Идентичность и демократия" – совместно могут получить арифметическое большинство в новом созыве ЕП.

Впрочем, такой "правый альянс" вряд ли окажется функциональным – между его участниками традиционно много разногласий. К примеру, Урсула фон дер Ляйен публично очертила принципы возможного сотрудничества с любыми европейскими партиями: они должны быть проевропейскими, проукраинскими, антипутинскими и поддерживать принцип верховенства права. Многие праворадикалы через такое сито априори не пройдут.

Марин Ле Пен хочет создать собственную утраправую фракцию в ЕП (фото: Getty Images)

Не говоря уже о том, что любой союз ультранационалистов из разных стран (которые собраны прежде всего в рядах "Идентичности и демократии") хрупкий по определению: крайние правые в своей политике куда больше ориентируются на интересы собственной страны (в том виде, как они их понимают), а не на обязательства перед зарубежными коллегами по идеологии.

Тем не менее, внутри правого лагеря продолжаются крайне активные политические ухаживания, в эпицентре которых оказалась итальянская премьер Джорджа Мелони, которую в свой лагерь хочет затащить как консерватор фон дер Ляйен (подробнее об этом – ниже), так и французская праворадикалка Марин Ле Пен, которая как раз и грезит идеей "утроправой мега-фракции" в Европарламенте. При этом сама Ле Пен параллельно пытается понравиться и более умеренным избирателям – по сути, именно она смогла "выжить" токсичную даже для нее немецкую "Альтернативу" из своей парламентской группы.

Останется ли Урсула фон дер Ляен главой Еврокомиссии

Одной из первых задач нового состава Европарламента станет избрание нового президента Еврокомиссии.

Ожидается, что Европейская народная партия предложит переизбрать действующую президентку Урсулу фон дер Ляйен, которая очень стремится остаться во главе Еврокомиссии на еще один пятилетний срок.

Однако сегодня вполне реален сценарий, что план фон дер Ляйен провалится, поскольку она сталкивается сразу с двумя препятствиями на пути к новому пятилетнему сроку. Первое – недостаточность голосов в новом Европарламенте.

Для переизбрания действующей главе Еврокомиссии требуется не менее 361 голоса из 720 депутатов нового Европарламента. В 2019 году фон дер Ляйен получила должность, получив всего на 9 голосов больше минимального порога. В этом году получить хотя бы минимум голосов ей будет сложнее.

Теоретически, если Европейская народная партия создаст коалиционный союз с Renew Europe и S&D, то их общее количество голосов составит 390 – что на 29 голосов больше, чем минимальный порог. Однако не все так просто, как может показаться. Дело в том, что среди этих трех фракций, включая ЕНП, существует значительное количество противников фон дер Ляйен, что является серьезной угрозой для ее переизбрания.

Урсула фон дер Ляйен может получить поддержку Джорджии Мелони (фото: Getty Images)

По данным Politico, в возможной коалиции ЕНП/Renew Europe/S&D фон дер Ляейн теряет около 10% голосов, что сводит ее общую поддержку этими тремя партиями до 351 – то есть на 10 голосов меньше нужного минимума. Однако, по более пессимистическим оценкам, процент противников фон дер Ляйен будет больше 10%, даже внутри ЕНП, ведь в предварительных голосованиях противники "партийной линии" набирали от 13 до 28% голосов.

Поэтому фон дер Ляйен, очевидно, придется искать поддержки среди других фракций. На выборах 2019 она получила ряд голосов от партии Fides, венгерского премьера Виктора Орбана, а также польской PiS. Однако сегодня она вряд ли заручится поддержкой этих двух партий, учитывая ее продолжительную критику в их сторону.

В последнее время фон дер Ляйен пыталась "заигрывать" с Джорджией Мэлони, чья ультраправая партия "Братья Италии" может получить 23 места для фракции ECR в Европарламенте. Но такой союз, как пишет Politico, может стоить поддержки со стороны S&D, Renew и Зеленых, уже заявивших, что не поддержат переизбрание фон дер Ляйен, если она пойдет на любое соглашение с ультраправыми союзниками Мэлони в Европарламенте.

Если же фон дер Ляйен откажется от сближения с ECR, то вдобавок к голосам S&D и Renew ей придется искать поддержки и во фракции Зеленых, которая не поддерживала ее системным образом с 2019 года. В случае поддержки со стороны Зеленых, фон дер Ляйен могла бы получить 432 голоса, чего было бы предостаточно для переизбрания не еще один срок.

Сами Зеленые не исключают, что могут поддержать фон дер Ляйен, но в обмен на ряд требований, в частности – возвращение "Зеленого курса" в повестку ЕС. Но это в свою очередь может нанести удар по поддержке со стороны консерваторов, которые в последнее время активно выступали против политики "Зеленого курса" в ЕС.

Поэтому найти голоса для переизбрания действующей главе Еврокомиссии будет не так-то просто, но у нее будет время, чтобы заручиться достаточной поддержкой, поскольку, как ожидается, голосование нового Европарламента по этому вопросу состоится в конце июля – более чем через месяц после выборов.

Шарль Мишель может создавать препятствия для фон дер Ляйен (фото: Getty Images)

Но перед голосованием в Европарламенте фон дер Ляйен еще предстоит получить одобрение от Европейского совета, то есть всех 27 лидеров ЕС. И на этом этапе препятствием для нее может стать президент Евросовета Шарль Мишель, который, по информации инсайдеров Politico, имеет обиду на фон дер Ляйен и собственные амбиции.

В Брюсселе ходят слухи, что Мишель претендует на должность главы европейской дипломатии, а по совместительству еще и вице-президента Еврокомиссии. К получению нового высокого поста в ЕС его побуждает невозможность переизбраться на еще один президентский срок после окончания полномочий в начале этого декабря.

Чтобы реализовать свой план, Мишель может пытаться помешать фон дер Ляйен получить поддержку в Евросовете, чтобы договориться о должности с другим возможным главой Еврокомиссии. Однако, как отмечают дипломаты в ЕС, маловероятно, что он сможет достичь своей цели, поскольку 27 лидеров стран ЕС попытаются максимально обойти Мишеля во время обсуждения кандидата на пост главы Еврокомиссии.

В пользу фон дер Ляйен играет и то, что на европейской арене нет сопоставимого с ней по масштабу претендента на пост главы Еврокомиссии. Вероятно, реальным конкурентом ей может стать разве что глава комитета по обороне немецкого бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, представляющая Renew Europe. Кстати, для Украины она могла бы стать даже лучшим, чем фон дер Ляйен, кандидатом – Штрак-Циммерман является, наверное, самым радикальным сторонником помощи Украине среди всего немецкого политикума.

Но пока шансы фон дер Ляйен на вторую каденцию главы Еврокомиссии все же выглядят более приоритетными. Хотя голосование в Европарламенте будет проходить в тайном режиме – это априори повышает вероятность сюрпризов и неожиданных кулуарных договоренностей.

Выборы в Европарламент и Украина: в чем важность

Хотя может показаться, что выборы в Европарламент касаются только ЕС, но для Украины они также важны. Вместе с Европарламентом перезагружаются и другие институты, включая Еврокомиссию.

"От того, какими будут новые члены коллегиума Еврокомиссии, будет зависеть то, как мы будем двигаться вперед и как будет работать наша интеграция. Хотя здесь большую роль играет также и позиция стран-членов, которые заседают в Совете Евросоюза", – пояснил РБК-Украина глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи (фото: Getty Images)

По его словам, для Украины принципиально важно то, как будут скомпонованы комитеты Европарламента, которые приобщены к украинским вопросам. Речь идет не только о евроинтеграции, но и о финансовой поддержке, санкциях и т.п.

"Но с другой стороны, также важно, кто держит портфель еврокомиссара по расширению. Как мы знаем, предыдущий представитель Венгрии сыграл здесь не лучшую роль для того, чтобы достойно представить украинские интересы или, скажем так, не блокировать их, поэтому это тоже важно", – добавил Максак.

В конце мая в ЕС ходили слухи, что на портфель еврокомиссара по соседству и расширению претендует Австрия. На эту должность Вена может предложить Каролин Эдтштадлер, являющуюся сегодня министром по вопросам ЕС и Конституции в австрийском правительстве. Именно она обещала арестовать Владимира Путина, если тот приедет в Австрию.

Но, несмотря на такую позицию, пребывание австрийского представителя на посту еврокомиссара по расширению может иметь определенные риски для пути Украины в ЕС. Причина – особая позиция Вены по ускорению евроинтеграции стран Западных Балкан, что с другой стороны может затормозить путь Украины и Молдовы, если он будет быстрее.

Эдтштадлер не единственный потенциальный кандидат на сферу расширения. Эту должность также могут предложить "друзьям Украины" – действующему латвийскому еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису или литовскому министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.

Еще одним ключевым для Украины портфелем станет новосозданный пост еврокомиссара по вопросам обороны. Вероятнейшим кандидатом на этот портфель в ЕС называют действующего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Однако это место в Еврокомиссии также интересовало и Чехию, Финляндию и Грецию.

Что же касается должности главного дипломата – высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности – то вместо Жозепа Борреля этот пост может получить действующий премьер Эстонии Кая Каллас, которая является одним из крупнейших сторонников Украины в Евросоюзе. Однако его замену должен будет сначала утвердить Европейский совет.

Радослав Сикорский претендует на должность еврокомиссара по обороне (фото: Getty Images)

Но в итоге, то, какая из 27 стран ЕС получит тот или иной портфель, будет решать президент Еврокомиссии. А затем новый состав еврокомиссаров еще предстоит утвердить Европарламенту. Если же какие-нибудь кандидатуры не понравятся евродепутатам, то странам придется предлагать другого кандидата.

В целом, по словам Максака, нынешние выборы в Европарламент более или менее прогнозируемы, и хотя и будет расширение ультраправого крыла, в новом созыве все же сохранится проевропейская, проукраинская коалиция.

"Три принципа, которые будут ложиться в создание коалиции, были озвучены Урсулой фон дер Ляйен: это быть проевропейским, быть проукраинским и уважать верховенство права. Эти принципы указывают на то, что если такая коалиция будет создана, нас ожидает понимание, не скажу, что это будут поблажки, но будет понимание касательно процесса, который происходит в Украине, как мы движемся к евроинтеграции", – сказал он РБК-Украина.

Что будет после выборов?

Уже на следующий день после завершения выборов (10 июня) в ЕС начнется горячий политический процесс, связанный с формированием нового парламента, избранием главы и нового состава Еврокомиссии.

Первые несколько недель после выборов общеевропейские партии будут заняты переговорами и заключением соглашений о формировании фракций в новом составе Европарламента. Уже 17 июня в Брюсселе пройдет неформальный саммит, на котором планируется обсудить кандидатов на должность главы Еврокомиссии. Однако официальное решение лидеров ЕС по кандидату ожидается в конце месяца – во время саммита Совета ЕС, который будет проходить 27-28 июня.

Страны ЕС надеюсь достичь к тому времени соглашения о высших должностях, но, вероятно, европейские лидеры захотят четкости по поводу того, удастся ли фон дер Ляйен получить достаточную поддержку в Европарламенте.

На саммите также будет подписана Стратегическая повестка – документ, который каждые пять лет согласовывают лидеры ЕС, чтобы изложить цели блока для будущей Еврокомиссии.

Новый состав Европарламента начнет свою работу 16 июля. Его первоочередной задачей станет избрание своего нового президента. Ожидается, что действующая президент Роберта Мецола будет переизбрана на новый 2,5-летний срок, а в 2026 году ее в рамках соглашения между ЕНП и S&D сменит представитель социалистов.

Роберта Мецола может получить новый срок на посту президента ЕП (фото: Getty Images)

После этого Европарламент должен будет запланировать голосование, чтобы согласовать кандидатуру главы Еврокомиссии, предложенную Евросоветом. Пока неизвестно, когда это голосование состоится, однако Зеленые, S&D и Renew Europe стремятся его провести на пленарном заседании в июле, не дожидаясь следующей сессии в сентябре, чтобы у правых не было времени "вцепиться когтями" в фон дер Ляйен. Провести голосование в сентябре хотела ранее ЕНП, но вроде бы отказалась от этого требования.

Если же так случится, что на этом голосовании Европарламент не сможет утвердить предложенного лидерами ЕС кандидата, то у Евросовета будет еще один месяц, чтобы выдвинуть альтернативу. Но такое развитие событий стало бы беспрецедентным политическим кризисом для ЕС.

После назначения глава Еврокомиссии начнет процесс раздачи портфелей еврокомиссаров. В прошлый раз фон дер Ляйен просила каждую страну выдвинуть по два кандидата – мужчину и женщину. Поэтому при ее переизбрании не исключено, что этот процесс снова повторится.

Когда новый глава сформирует новый состав коллегиума Еврокомиссии, его должен будет утвердить Европарламент. Каждый предложенный комиссар будет рассматриваться депутатами, использующими этот процесс в политических целях.

Обычно Европарламент "отсеивает" по крайней мере одного кандидата в еврокомиссары. В прошлый раз утверждение не прошли трое, но в этом году, ожидается, что рассмотрение в Европарламенте будет еще строже. Вероятно, новый состав коллегиума Еврокомиссии будет утвержден Европарламентом в ноябре.

И финальным этапом в формировании новой исполнительной власти ЕС станет избрание нового главы Евросовета 1 декабря, в день, когда закончатся полномочия Шарля Мишеля. Его преемника будут выбирать исключительно лидеры ЕС – Европарламент к процессу, по крайней мере формально, не будет присоединен. Хотя, конечно, кресло главы Европейского совета будет точно фигурировать в различных политических договоренностях, которые будут формироваться после выборов.

При подготовке материала использовались публикации Politico, Tagesspiegel, The New York Times, заявления европейских политиков и комментарий главы Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадия Максака.