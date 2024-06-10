Вибори до Європарламенту: які партії отримали лідируючі позиції у Польщі

Фото: вибори до Європарламенту у Польщі (GettyImages)

За результатами виборів до Європарламенту у Польщі партія чинного прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію влади "Право і справедливість". Третє місце посіла ультраправа та антиукраїнська "Конфедерація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Як зазначають у виданні, результати виборів з’явилися вранці у понеділок. Так, "Громадянська коаліція" Туска отримала 37,06% голосів і може претендувати на 21 місце, партія "Право і справедливість" - 36,16%. Водночас ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" опинилася на третьому місці, отримавши 12,08 відсотка та право посісти шість місць у Європарламенті. Зазначається, що явка становила 40,65 відсотка. Варто зауважити, що у наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.