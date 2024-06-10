Вибори до Європарламенту: які партії отримали лідируючі позиції у Польщі
За результатами виборів до Європарламенту у Польщі партія чинного прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію влади "Право і справедливість". Третє місце посіла ультраправа та антиукраїнська "Конфедерація".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Як зазначають у виданні, результати виборів з’явилися вранці у понеділок. Так, "Громадянська коаліція" Туска отримала 37,06% голосів і може претендувати на 21 місце, партія "Право і справедливість" - 36,16%.
Водночас ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" опинилася на третьому місці, отримавши 12,08 відсотка та право посісти шість місць у Європарламенті.
Зазначається, що явка становила 40,65 відсотка.
Варто зауважити, що у наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.
Вибори до Європарламенту
Зазначимо, що вибори до Європарламенту проходили по всьому ЄС з 6 по 9 червня.
Очікується, що нове скликання Європарламенту розпочне роботу 11 липня. Насамперед євродепутати призначать голову Європарламенту. Ймовірно, на цю посаду переоберуть Роберту Мецолу.
Детальніше про вибори до Європарламенту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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