Избирательная кампания Байдена назвала Трампа "осужденным преступником"

Избирательная кампания Байдена начала официально называть экс-президента Трампа "осужденным преступником", ведь в предыдущей его каденции уровень тяжкого криминала в США был значительно выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

"Дональд Трамп - осужденный преступник, повлекший наибольший всплеск насильственных преступлений за более чем столетие", - подчеркнул спикер избирательной кампании действующего президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

Он привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, с которым обычно считаются республиканские избиратели. Согласно ему после прихода Байдена к власти насильственных преступлений стало значительно меньше, и их количество продолжает сокращаться.

Данные свидетельствуют, что в начале этого года их стало меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем убийств и изнасилований – на 26%.

"Президент Байден упорно работал, чтобы навести порядок в беспорядке, и это работает", - подчеркнул спикер кампании действующего президента.

Он отметил, что американцы не могут позволить себе еще 4 года правления Трампа, пытающегося лишить средств правоохранительные органы и обещает помиловать мятежников, отличившихся жестокостью во время нападения на Капитолий.