Избирательная кампания Байдена назвала Трампа "осужденным преступником"
Избирательная кампания Байдена начала официально называть экс-президента Трампа "осужденным преступником", ведь в предыдущей его каденции уровень тяжкого криминала в США был значительно выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"Дональд Трамп - осужденный преступник, повлекший наибольший всплеск насильственных преступлений за более чем столетие", - подчеркнул спикер избирательной кампании действующего президента США Джо Байдена Аммар Мусса.
Он привлек внимание к последнему отчету о преступной активности в США, с которым обычно считаются республиканские избиратели. Согласно ему после прихода Байдена к власти насильственных преступлений стало значительно меньше, и их количество продолжает сокращаться.
Данные свидетельствуют, что в начале этого года их стало меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем убийств и изнасилований – на 26%.
"Президент Байден упорно работал, чтобы навести порядок в беспорядке, и это работает", - подчеркнул спикер кампании действующего президента.
Он отметил, что американцы не могут позволить себе еще 4 года правления Трампа, пытающегося лишить средств правоохранительные органы и обещает помиловать мятежников, отличившихся жестокостью во время нападения на Капитолий.
Выборы в США
Напомним, до президентских выборов в США остается менее пяти месяцев.
Дональд Трамп является кандидатом от республиканцев, а действующий президент Джо Байден - кандидатом от демократов. Оба кандидата идут почти "в одну ногу", с минимальным преимуществом республиканца.
Трамп является первым экс-президентом США, ставшим участником уголовного судебного процесса. Речь идет сразу о 4 уголовных делах, в рамках которых ему предъявлено более 80 обвинений.
В частности, накануне суд признал бывшего президента виновным во взятке порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях.
Таким образом, Трампу может грозить заключение, но это, как пишут западные СМИ, маловероятно.
Подробнее о деле читайте - в материале РБК-Украина.
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