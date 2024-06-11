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Виборча кампанія Байдена назвала Трампа "засудженим злочинцем"

США, Вівторок 11 червня 2024 09:10
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Виборча кампанія Байдена назвала Трампа "засудженим злочинцем" Фото: експрезидент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Виборча кампанія Байдена почала офіційно називати експрезидента Трампа "засудженим злочинцем", адже за попередньої його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - наголосив речник виборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

Він привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці. Згідно з ним після приходу Байдена до влади насильницьких злочинів значно поменшало, і їхня кількість продовжує скорочуватися.

Дані свідчать, що на початку цього року їх стало менше на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, причому вбивств і зґвалтувань - на 26%.

"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - підкреслив речник кампанії чинного президента.

Він зауважив, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити коштів правоохоронні органи та обіцяє помилувати бунтівників, котрі відзначилися жорстокістю під час нападу на Капітолій.

Вибори в США

Нагадаємо, до президентських виборів у США залишається менше ніж п'ять місяців.

Дональд Трамп є кандидатом від республіканців, а чинний президент Джо Байден - кандидатом від демократів. Обидва кандидати йдуть майже врівень, з мінімальною перевагою республіканця.

Трамп є першим експрезидентом США, який став учасником кримінального судового процесу. Йдеться одразу про 4 кримінальні справи, у рамках яких йому висунули понад 80 звинувачень.

Зокрема напередодні суд визнав колишнього президента винним у хабарі порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про їхні інтимні стосунки.

Таким чином, Трампу може загрожувати ув'язнення, але це, як пишуть західні ЗМІ, є малоймовірним.

Детальніше про справу читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
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