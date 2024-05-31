Трампа признали виновным по делу о деньгах за молчание порноактрисы: что дальше

Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по делу о деньгах, которые его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их сексе.

Дональд Трамп был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о сокрытии денег. Заседание суда по приговору Трампу назначено на 11 июля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Теперь судья должен принять решение о наказании для Трампа. По этому делу Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. Чисто теоретически, ему может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, наказание вряд ли будет связано с лишением свободы вообще.

Возможно, наказание для Трампа ограничится испытательным сроком. Еще один вариант - домашний арест.

Но это не помешает Трампу баллотироваться на выборах президента США. Более того, даже если Трампа отправят за решетку, а он победит на выборах, то свои президентские полномочия он сможет выполнять из тюрьмы.

Детали дела

Согласно материалам прокуратуры, в разгар президентских выборов-2016 (на которых Трамп одержал победу) его адвокат заплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, за то, что она будет молчать, что у нее с Трампом был секс.

За время процесса были заслушаны показания более двадцати свидетелей. Среди них юристы, аналитики и медиаменеджеры. Однако наибольший интерес вызвали два свидетеля:

экс-юрист Трампа Майкл Коэн;

порноактриса Сторми Дэниелс.

В основном именно на показаниях Коена и строится обвинение, ведь он заявил, что более двадцати раз обсуждал с Трампом, как лучше замять историю с Дэниелсом, и действовал по прямым указаниям экспрезидента.

Еще больший ажиотаж среди публики вызвали показания порноактрисы. Дэниелс подробно расписала все подробности случившегося вплоть до позы, в которой она занималась сексом с Трампом и сколько он длился.

Позиция Трампа

Сам экспрезидент обычно в суде хранил молчание, даже несколько раз даже был замечен дремлющим во время заседаний.

Сразу же после выхода из сессионного зала, перед многочисленными камерами, он себя почти не сдерживал, обвиняя прокуратуру и суд в предвзятости и выполнении политического заказа.

В организации процесса он обвиняет лично действующего президента США Джо Байдена, который таким путем пытается убрать конкурента на выборах.