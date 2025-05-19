На выборах президента Польши подсчитано более 50% бюллетеней: кто лидирует

Выборы президента Польши

В воскресенье, 18 мая, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. В гонке приняли участие 13 кандидатов.

По данным соцопросов, фаворитами выборов являются либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная партия.

По данным экзит-полов, первый тур выборов выиграл Тшасковский с 30,8%, а второе место занял Навроцкий с 29,1% голосов.

Если по итогам первого тура ни один из кандидатов не сможет преодолеть более 50% голосов, 1 июня состоится второй тур выборов.

Подробнее о шансах кандидатов во втором туре и какие риски могут возникнуть для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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