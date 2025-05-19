На виборах президента Польщі підрахували більше 50% бюлетенів: хто лідирує

Вибори президента Польщі

В неділю, 18 травня, у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. У перегонах взяли участь 13 кандидатів.

За даними соцопитувань, фаворитами виборів є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський і керівник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна партія.

За даними екзит-полів, перший тур виборів виграв Тшасковський, а друге місце посів Навроцький.

Якщо за підсумками першого туру жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, 1 червня відбудеться другий тур виборів.

Детальніше про шанси кандидатів у другому турі та які ризики можуть виникнути для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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